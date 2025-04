Nie tylko partnera spod znaku Ryb trzeba się obawiać. Zarówno wśród znajomych, jak i w pracy, możesz mieć do czynienia z osobami, w których dobre intencje trudno uwierzyć...

Spotkanie dwulicowej Wagi nie jest wprawdzie niemożliwe, jednak statystyki mówią, że do najbardziej fałszywych należą Byk, Bliźnięta, Panna, Skorpion i Ryby.

Byk (21.04 - 20.05)

Byk kłamie często i chętnie, w dodatku wcale się z tym nie kryje… a kiedy już kłamstwo wyjdzie na jaw udaje, że nic się nie stało.

Byk blefuje dla osiągnięcia własnych korzyści, niespecjalnie mając na względzie czyjąś krzywdę. Czasem potrafi przeprosić, co nie znaczy, że warto mu wierzyć. Szybko zapomina o składanych obietnicach, za to potrafi być w swoim zakłamaniu na sposób uroczy.

Jeśli twoim życiowym partnerem jest Byk nie wpadaj jednak w panikę. Byki potrafią być niezwykle czułe, a kiedy już się zakochają… to szczerze i na zawsze.

Bliźnięta (21.05 - 21.06)

Mężczyźni spod znaku Bliźniąt to znani flirciarze, którzy bez skrupułów łamią serca kobiet, by już po chwili szukać szczęścia gdzie indziej.

Ich ulubionym zajęciem jest gromadzenie i przekazywanie informacji. Lubią przy tym dodawać coś od siebie, przez co plotki to ich drugi żywioł. Uważaj na nie w pracy: potrafią być dwulicowe, gdy tylko może im się to opłacić.

Twoja najbliższa przyjaciółka obchodzi urodziny na początku czerwca? Jeśli wiele razy przekonałaś się o jej uczciwości nie obawiaj się zawodu. Jeśli jednak w waszej paczce dopiero pojawił się ktoś, kto mąci i blefuje... zachowaj dystans.

Panna (23.08 - 22.09)

Panna kłamstw małej wagi wcale nie uważa za coś złego... jeśli tylko może przy tym coś zyskać, z pewnością nie zawaha się skłamać. Panny uwielbiają, gdy ktoś się o nie troszczy, z tego powodu często udają, że tej pomocy potrzebują.

Twoja koleżanka z pracy przesadnie często choruje? Być może jest jej na rękę, że dokończysz projekt, w którym ona nie czuła się najlepiej.

Partner spod znaku Panny potrafi być czuły i wrażliwy, za to najbardziej dba o... własne interesy. Zwłaszcza, gdy znajdzie się w trudnej, stresującej sytuacji, w pierwszej kolejności pomyśli o sobie. Nie bez powodu Panny należą do znaków zodiaku, które rozwodzą się najczęściej...

Skorpion (23.10 - 21.11)

Wśród Skorpionów łatwo znaleźć osobę przebiegłą i dwulicową. Skorpiony kłamią najczęściej w obliczu zagrożenia. Dlatego gdy w pracy pali im się grunt pod nogami, nie będą zastanawiać się długo i bez oporów zablefują.

Skorpiony są też z natury roszczeniowe i głośno domagają się tego, co im się w ich mniemaniu należy. Potrafią kłamać dla własnej korzyści, ale raczej nie robią tego dla sportu.

Ryby (19.02 - 20.03)

Ryby lubią być w centrum uwagi, i aby to osiągnąć mogą uciekać się do niekoniecznie etycznych rozwiązań.

Są przy tym wrażliwe i boją się upokorzenia, dlatego będą się bronić przed zranieniem.

Jeśli wśród twoich znajomych jest osoba spod znaku Ryb uważaj, bo w razie problemów Ryby kłamią, byle tylko chronić siebie. Nie daj się wciągnąć Rybie w plotki - to najpewniej ty zostaniesz uznana za ich autorkę.

