Te znaki zodiaku łączą pewne cechy, które sprawiają, że warto im zaufać.

Skorpion (23.10-21.11)

Skorpion ma w sobie wiele sprzeczności, ale ponad wszystko jest lojalny. Skorpionowi można więc zaufać, a nawet powierzyć najskrytszy sekret, bo na pewno zachowa go w tajemnicy.

Dla niego świat jest czarno-biały, a przyjaciele bardzo ważni. Ceni bliskie relacje i potrafi o nie dbać. Skorpion będzie dobrym przyjacielem, który pomoże, gdy znajdziesz się w potrzebie. Obroni cię przed całym światem. Pamiętaj jednak, by tę przyjaźń pielęgnować, inaczej może poczuć się odrzucony.

Koziorożec (22.12-20.01)

Koziorożec jest odpowiedzialny, dużą wagę przywiązuje do tego, by zachować się właściwie wobec siebie i bliskich mu osób. Można na niego liczyć także w pracy. Koziorożec nie nadużywa czyjegoś zaufania, nie zdradza tajemnic i dąży do tego, by pomóc innym, nawet kosztem własnej wygody.

Koziorożec jest cierpliwy, konsekwentny i zdyscyplinowany i choć sam stara się być samowystarczalny i rzadko obdarza kogoś zaufaniem, sam jest jego godny.

Rak (22.06-22.07)

Z jednej strony bardzo wrażliwy, z drugiej zaś - niezależny. Przez to bywa uważany za osobę o skomplikowanej osobowości, z którą trudno się porozumieć. W rzeczywistości jednak Rak jest opiekuńczy i współczujący. Jest doskonałym oparciem w trudnych chwilach, potrafi wesprzeć radą i działaniem.

Aby móc zaufać Rakowi warto najpierw zdobyć jego zaufanie. W kontaktach rodzinnych potrafi pokazać, że ma silny charakter i bronić słabszych. Często też angażuje się w akcje charytatywne, nie szczędzi sił, by pomagać innym.

Panna (23.08-22.09)

Jeśli Panna poczuje się dla kogoś ważna, jest w stanie całkowicie mu się poświęcić. Można na nią liczyć w każdej życiowej sytuacji. Ma poukładane życie, bez problemu więc znajduje czas na to, by pomagać innym.

Możesz być pewna, że Panna nie oszuka cię i nie zdradzi.

Waga (23.09-22.10)

Gdy Waga stworzy z kimś bliską relację, jest gotowa skoczyć za nim w ogień. Nigdy nie zawiedzie przyjaciela, jest sprawiedliwa i potrafi odczytywać intencje innych osób.

Taktowna i dyplomatyczna Waga bywa jednak uległa, co niektórzy próbują wykorzystywać. Można na niej polegać, powierzyć sekret mając pewność, że go nie wyjawi.

