Związałaś się z dorosłym mężczyzną, a coraz częściej masz wrażenie, że to typowy Piotruś Pan, który unika odpowiedzialności i zachowuje się jak dziecko? Niektóre znaki zodiaku... po prostu tak już mają. Oto 4 znaki zodiaku, które w związku zachowują się jak duże dzieci.

Reklama

Rak (22.06-22.07)

Rak bywa kapryśny, humorzasty i obrażalski, więc stworzenie z nim dojrzałego związku może być trudne, choć... nie jest niemożliwe. Potrafi być bardzo troskliwy i opiekuńczy. Przygotuj się jednak na to, że to do ciebie będzie należał pierwszy krok, by w ogóle ten związek stworzyć.

Rak ma tendencje do gromadzenia rzeczy, do których łatwo się przywiązuje. W mieszkaniu warto więc przygotować pokój na jego „zabawki”.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Chciałabyś mieć w partnerze oparcie, tymczasem masz wrażenie, że w waszym związku to ty nosisz spodnie? Niestety, Bliźnięta mają ogromne problemy z podjęciem ostatecznej decyzji i nad każdą drobnostką potrafią debatować dniami i nocami.

Drobny kryzys w związku może szybko doprowadzić do rozstania, a ty możesz spodziewać się tego, że cała wina spadnie na ciebie. Bliźnięta nie potrafią przyznać się do błędu i bywają wyjątkowo egocentryczne.

Skorpion (23.10-21.11)

Skorpion bywa lekkomyślny, więc przygotuj się na to, że wspólnie będziecie ponosić konsekwencje nieprzemyślanych decyzji. To także ty będziesz pierwsza wyciągała rękę na zgodę. Jeśli poczuje się urażony nie powie od razu, co go obraziło, będziesz się więc musiała nagłowić, zanim sama na to wpadniesz.

Jeśli postanowisz być twarda i nie przeprosisz za swój wyimaginowany błąd, licz się z konsekwencjami. Pretensjom nie będzie końca...

Baran (21.03-20.04)

Niecierpliwy i porywczy Baran często najpierw mówi, potem myśli. W towarzystwie także zdarza mu się strzelić gafę, przez co wasi wspólni znajomi mogą poczuć się dotknięci.

Baran w związku bardziej myśli o własnych uczuciach niż o uczuciach partnera. Z tego powodu mogą występować tarcia.

Reklama

Czytaj więcej na temat znaków zodiaku:Te znaki zodiaku nie są zbyt lubiane. Dlaczego?Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi romantycyKtóre znaki zodiaku nie powinny łączyć się w pary?