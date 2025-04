Czy znak zodiaku ma wpływ na to, czy żyjemy w idealnym porządku, czy raczej w prawdziwym pobojowisku? Gwiazdy mówią, że tak! Tym znakom zodiaku sprzątanie i utrzymywanie porządku przychodzą najtrudniej. Zobacz czy przypadkiem do nich nie należysz – może będzie łatwiej usprawiedliwić własną prokrastynację?

Reklama

Waga (23 września – 22 października)

Wagi są artystycznymi duszami, swój bałagan pieszczotliwie nazywają więc artystycznym nieładem. Temu, co dzieje się w ich domach, daleko jednak do bycia nieładem. Osoby spod tego znaku unikają sprzątania za wszelką cenę. Pranie robią dopiero, gdy nie mają już czego założyć, a naczynia myją, gdy w szafce skończą się już wszystkie talerze.

Lew (23 lipca – 22 sierpnia)

Lwy uwielbiają zmiany, także te w przestrzeni życiowej. Często jednak zmieniają koncepcję już w trakcie wdrażania poprzedniej, przez co ich domy przypominają pstre, zagracone i zabałaganione świątynie eklektyzmu. Im jednak zwykle to nie przeszkadza – trudno o porządek w domu, gdy umysł też ma się zajęty ciągłą gonitwą myśli.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)

Strzelce są nadzwyczaj aktywne, ciężko im usiedzieć w jednym miejscu i przez to rzadko bywają we własnych domach.

Gdy to się już dzieje, sprzątanie jest ostatnią rzeczą, na którą mają chęć. W mieszkaniu strzelca nie brakuje kubków z zaschniętymi resztkami po kawie i pudełek po jedzeniu na wynos ułożonych w elegancki stosik w rogu mieszkania. Nie ma w tym nic dziwnego, bo osoby spod tego znaku zodiaku mieszkanie traktują jako tymczasową miejscówkę na czas, kiedy akurat nie mają żadnych planów.

Baran (21 marca – 19 kwietnia)

Barany uwielbiają życie w porządku, jednak niekoniecznie lubią go robić i utrzymywać. Ich sprzątanie zwykle ogranicza się to schowania całego bałaganu do szafy, przez co nigdy nie mogą znaleźć tego, czego potrzebują. Nie musimy chyba dodawać, że nie zapominają o narzekaniu na bałagan, które same robią?

Reklama

To też może cię zainteresować:

Te znaki zodiaku łatwo doprowadzić do ostateczności. Wpadają w furię z byle powodu!

Kto jest twoją bratnią duszą? Zdradza to twój znak zodiaku

Tym znakom zodiaku można zaufać. Jest ich tylko 5...