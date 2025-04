Niektóre znaki zodiaku mogą nawiązać trwałe przyjaźnie, ale jedynie w dzieciństwie. Przykładem takiej osoby jest Rak. Im później, tym szanse na prawdziwą przyjaźń maleją. Oto znaki zodiaku, wśród których znajdziesz prawdziwą przyjaciółkę.

Reklama

Lew (27.07-22.08)

Osoby spod znaku Lwa są hojne, szczere i zawsze skore do pomocy. Masz wśród przyjaciół Lwa? Jesteś prawdziwą szczęściarą.

Lew jest lojalny i zawsze broni słabszych. Kiedy masz problem lub zwyczajnie zechcesz się komuś wygadać - on z pewnością ci pomoże, doradzi, wysłucha. Nie znosi jednak krytyki, zatem w jego towarzystwie warto ugryźć się w język, zanim powie się coś, co go urazi.

To wspaniały towarzysz podróży, w jego towarzystwie nie sposób się nudzić.

Waga (23.09-22.10)

Waga bez przyjaźni nie potrafi żyć, dlatego posiada liczne grono znajomych, a relacje pielęgnuje jak mało kto. Z tego powodu jest miła, taktowna, wyważona, na pewno nie wywoła kłótni, a gdy trzeba - zażegna konflikt.

Waga potrafi zaprzyjaźnić się dosłownie z każdym, jest godna zaufania, dlatego często bywa powierniczką sekretów. Nawet gdy ma poglądy odmienne od twoich, za wszelką cenę będzie starała się nie urazić nikogo w swoim otoczeniu.

Waga to oddana przyjaciółka, towarzyska i bardzo uprzejma.

Strzelec (22.11-21.12)

Przyjaźń ze Strzelcem to jak wygrana na loterii - jest uczciwy i nigdy nie wystawi cię do wiatru. Nie kłamie, nie snuje intryg, gdy masz gorszy czas, możesz liczyć na to, że cię rozweseli.

Przyjaciółka spod znaku Strzelca jest spontaniczna, prostolinijna i wesoła. Swoim entuzjazmem przyciąga do siebie ludzi, zatem czas Strzelca jest wypełniony spotkaniami z bliskimi.

Dba o innych i o siebie i chociaż popełnia wiele gaf, nigdy celowo nie sprawi ci przykrości. Nie sposób gniewać się na Strzelca, jest szczery i bezpośredni.

Reklama

Czytaj więcej na temat znaków zodiaku:Te znaki zodiaku nie są zbyt lubiane. Dlaczego?Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi romantycyKtóre znaki zodiaku nie powinny łączyć się w pary?