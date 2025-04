Starasz się zdobyć czyjeś zaufanie, a mimo to jesteś odbierana jako ta, w której towarzystwie inni nie chcą przebywać? Twój znak zodiaku może być odbierany przez innych negatywnie, stąd niektóre znaki zodiaku są mniej lubiane od innych.

Wodnik (21.01-18.02)

Trudno oczekiwać, że wszyscy będą go lubić, skoro często zachowuje się jak typowy egoista. Nie dotrzymuje umów, skupia się na tym, by to jemu było wygodnie.

Wodnik bywa też mściwy, więc raz zraniony wyczeka odpowiedni moment i odwdzięczy się należycie... Z Wodnikiem warto dobrze żyć, tylko pytanie, kto z nim wytrzyma?

Ryby (19.02-20.03)

Zmienna natura Ryb i przesadna wrażliwość sprawiają, że trudno dobrze czuć się w ich towarzystwie. Co nie znaczy, że z Rybami nie warto się przyjaźnić, bo zwykle bywają grzeczne i miłe. Z czasem jednak towarzystwo orientuje się, że pod tą przykrywką snują intrygi, roznoszą plotki.

Niestety Ryby nie są zbyt lubiane również dlatego, że swoim narzekaniem potrafią zepsuć innym dobry nastrój.

Lew (23.07-22.08)

Lew lubi być w centrum zainteresowania, więc kiedy w jednej paczce znajomych znajdzie się drugi znak zodiaku o równie silnym temperamencie, może zrobić się nieprzyjemnie. Ktoś będzie musiał ustąpić, a Lew tego nie lubi.

Z tego powodu Lwy bywają uważane za egocentryczne i takie, z którymi trudno się porozumieć, jeśli nie robi się tego, co one zaplanowały.

Panna (23.08-22.09)

Systematyczna, porządna, drobiazgowa. Pedantyczną Pannę można wprawdzie polubić, ale ponieważ często nie ma w niej krzty szaleństwa, a górę bierze rozsądek, trudno mówić o beztrosko spędzanym czasie.

Silne poczucie obowiązku sprawia, że zabawa jest u niej na ostatnim miejscu. W towarzystwie Panny lepiej nie pozwalać sobie na negowanie jej zdania. Zdecydowanie bardziej opłaca się wyrażać zachwyt i uznanie. Tylko czy na tym polega przyjaźń?

