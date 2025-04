Jedni wciąż martwią się o to, że nie potrafią stworzyć udanego związku, podczas gdy inni nie narzekają na brak powodzenia. Wpływ na ten stan rzeczy może mieć znak zodiaku. Sprawdź, które znaki zodiaku nie mają szczęścia w miłości.

Pamiętaj jednak, że los jest w twoich rękach i to, czy stworzysz szczęśliwy związek zależy głównie od ciebie.

Panna (23.08 - 22.09)

Wymagająca i krytyczna Panna, zamiast przyciągać kandydatów do swego serca - zniechęca ich. Jej postawa już na samym początku odstrasza innych. Wciąż szuka idealnego partnera i niestety - wciąż nie może go znaleźć.

Kiedy Panna odzyska szczęście w miłości? Kiedy zrozumie, że nie ma ludzi bez wad i pozbawionych niedoskonałości.

Koziorożec (22.12 - 20.01)

Koziorożec lubi być w centrum zainteresowania, ale sam nie potrafi dłużej okazywać zainteresowania drugiej osobie. Z tego powodu trudno jest mu stworzyć długi związek, a jego droga do stabilizacji bywa kręta i okupiona porażkami.

Ceni niezależność, bywa uparty i nie umie iść na kompromis. W takiej sytuacji trudno mu zbudować satysfakcjonujący związek.

Ryby (19.02 - 20.03)

Ryby są nadwrażliwe, za to wciąż dążą do tego, by za partnera mieć osobę o dużym temperamencie, nieco szaloną. Z tego powodu niestety często cierpią, a że niespecjalnie uczą się na błędach, wikłają się w kolejne relacje, z góry skazane na porażkę.

Szczęście w miłości do Ryb przychodzi późno - dopiero wtedy, gdy zrozumieją, że powinny szukać nie szaleństwa, a stabilizacji.

Bliźnięta (21.05 - 21.06)

Niełatwo zdobyć ich zaufanie, przez co trudno jest im zaangażować się w związek. Do tego, by się zakochać, potrzebują dużo czasu, partnerowi może zabraknąć cierpliwości. Szybko uznaje, że Bliźniętom nie zależy na związku i po prostu ucieka.

Brak zaufania u Bliźniąt wynika też z tego, że wiele razy mogły zostać zranione i zwyczajnie boją się kolejnego rozczarowania.

