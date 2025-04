To, czy ktoś ma skłonności do zdrady zależy od wielu czynników, m.in. cech osobowości, umiejętności samokontroli, wieku czy rodzaju wykonywanego zawodu (częste delegacje sprzyjają okazjom do poznawania nowych osób i niektórzy mogą być skłonni je wykorzystać).

Czy znak zodiaku może również mieć na to wpływ? Poniekąd tak. Jeśli ktoś przejawia wiele cech typowych dla danego znaku, jego skłonności do zdrady mogą być nieco większe. Oto 5 znaków, które mają największe predyspozycje do skoków w bok – wyjaśniamy też, jakie pobudki zwykle nimi kierują.

Baran (21.03-20.04)

Barany uwielbiają dreszczyk emocji, jaki towarzyszy pogoni za króliczkiem – zwłaszcza w początkowej fazie relacji o charakterze seksualnym – i zdarza się, że po czasie odkrywają, iż tak naprawdę była to najbardziej ekscytująca faza związku.

Kobietą, która może zatrzymać Barana na dłużej jest typ dziewczyny-kumpla. Takiej, która pojedzie z nim na zjazd starych motocykli, rozpali ognisko z jego kumplami i na pewno nie weźmie pod namiot lokówki do włosów... Gdy więc w związku robi się zbyt duszno, pan Baran zaczyna czuć się nazbyt udomowiony, a jego dotychczasowa wybranka z fajnej, bezproblemowej dziewczyny nagle zmienia się w wymagającą siedzenia w papuciach heterę, on może przypomnieć sobie o dawnych kumpelach, przy których świat wydawał się beztroski, a życie pozbawione problemów. Powie wtedy pewnie, że wybiera się na męski wyjazd, ale zapomni dodać, że będą tam również koleżanki...

Bliźnięta (22.05-20.06)

Drogą do serca tego mężczyzny jest umysł. Nie znaczy to jednak, że pociągają go zimne intelektualistki. Zdecydowanie bardziej ceni kobiety inteligentne, z poczuciem humoru, które mogą zaskoczyć go jakąś ciętą ripostą albo udowodnić mu, że jego wiedza na dany temat, którą tak chętnie się chwali, tak naprawdę jest bardzo powierzchowna.

Jeśli więc chcesz zatrzymać Bliźniaka na dłużej dbaj o swój rozwój intelektualny: czytaj, bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w polityce, kulturze i sztuce. W towarzystwie nie siedź cicho jak myszka, szczególnie wtedy, gdy w pobliżu pojawi się kobieta, która będzie miała wielką ochotę wdać się w długą dyskusję z twoim panem Bliźniakiem.

Waga (23.09-23.10)

To najbardziej uroczy facet w całym zodiaku. Kobiety go uwielbiają, bo jest szarmancki, elegancki, zawsze powie jakiś miły komplement i potrafi dostrzec to, czego inni mężczyźni nie widzą (np. to, że koleżanka z pracy zaczęła zaczesywać grzywkę na inny bok). Jeśli jesteś jego stałą partnerką, pewnie się już do tego przyzwyczaiłaś, a nawet nauczyłaś obracać na swoją korzyść (np. z panem Wagą warto wybrać się do urzędu – na pewno oczaruje wszystkie panie i w mig załatwi to, co tobie zajęłoby pół roku). Musisz jednak zachować czujność w momencie, gdy wasz związek wejdzie w fazę stabilizacji.

Romantyczny pan Waga potrzebuje uniesienia, wzdychania do księżyca i zaskoczenia. Proza życia działa na niego zabójczo i skłania do poszukiwań... Dobra rada? Zaskakuj go cały czas. Wiedząc, że nie wie, czego może się po tobie spodziewać, nie będzie miał ochoty szukać atrakcji gdzie indziej. I koniecznie dbaj o wygląd. To typ faceta, który uważa, że dres służy do biegania, a nie do chodzenia po domu – weź więc to sobie do serca.

Skorpion (23.10-21.11)

Ten facet to demon seksu, więc dopóki w waszym łóżku wszystko gra – możesz być spokojna. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że pan Skorpion lubi przekraczać granice. Jeśli dobraliście się pod tym względem – to świetnie. Ale jeżeli nie – może być problem. On jest typem, który lubi się od czasu do czasu pobawić w "50 twarzy Greya". Jeżeli ciebie to nie kręci, będzie szukał takiej, która ma podobne do niego fantazje. Pamiętaj też, że Skorpion jest bardzo zazdrosny. Dając mu powody do zazdrości, bardzo go ranisz, ale sprawiasz też, że zaczyna zastanawiać się, czy wasz związek rzeczywiście jest tak namiętny i niezwykły jak sądził, co może skłonić go poszukiwań kolejnej, lepiej dopasowanej połówki.

Strzelec (22.11-20.12)

Pan Strzelec to podróżnik, zafascynowany innymi kulturami. Czuje się obywatelem świata, więc bez względu na to, czy podróżuje realnie czy tylko palcem po mapie, należy mu w tych podróżach towarzyszyć. A jeśli nie zawsze się to udaje, nie wypytywać o szczegóły. Strzelec może zdradzić stałą partnerkę nie dlatego, że jej nie kocha, ale dlatego, że: "chciał zobaczyć, jak to jest z kobietą o innym kolorze skóry". I jakkolwiek to brzmi, w ustach Strzelca będzie brzmiało szczerze.

A kto w takim razie jest najbardziej wierny w zodiaku? Znaki żywiołu ziemi, czyli Byk, Panna i Koziorożec. Zdrada rzadko przytrafia się też wrażliwym i uczuciowym Rakom oraz Rybom.