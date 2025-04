Oto 5 najbardziej nerwowych znaków zodiaku.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Bliźnięta wyjątkowo łatwo wpadają w złość, a kiedy już to zrobią, lepiej zejść im z oczu. W furii potrafią rzucać talerzami, więc gdy zaczną się złościć, lepiej z nimi nie dyskutować, ale dyskretnie się wycofać.

Bliźnięta robią się nerwowe, kiedy nie wiedzą, jak sobie z czymś poradzić. Aby zapobiec dalszemu rozwojowi wypadków warto, by poprosiły czasem o radę i pomoc. Niestety mają tendencje do chaotycznego działania, co wcale nie polepsza sytuacji.

Baran (21.03-20.04)

Z Baranem zwykle łatwo się dogadać, ponieważ to wyjątkowo szczery znak zodiaku i prosto z mostu powie, co mu leży na duszy. Niestety - w ten sposób potrafi kogoś zranić.

Sam jednak łatwo wpada złość i robi się nerwowy nawet z błahego powodu. Porywczy Baran często postępuje emocjonalnie, bywa bardzo niecierpliwy i ma skłonności do ryzykownych zachowań.

Panna (23.08-22.09)

Panna to urodzona pedantka, nie toleruje wokół siebie bałaganu. Kiedy zostawisz skarpetki na podłodze, możesz być pewna, że ją rozzłościsz.

Podobnie nerwowo zareaguje, gdy ośmielisz się ją skrytykować. Będzie zła na ciebie i na siebie i z pewnością da upust swoim emocjom. Sama potrafi za to krytykować innych i jest mało tolerancyjna.

Lew (23.07-22.08)

Król zwierząt pragnie być liderem i lubi czuć się potrzebny, inaczej od razu wpada w gniew. Kiedy ktoś próbuje przejąć kontrolę, zaczyna się denerwować. Wszystko dlatego, że to on lubi być w centrum zainteresowania i chce przewodzić innym.

Lew bywa uparty i apodyktyczny, kiedy zaczyna się denerwować, lepiej przeczekać moment największej złości.

Rak (22.06-22.07)

Nerwowość Raka ma swoją przyczynę w tym, że za dużo bierze na swoje barki. Kiedy nie jest w stanie sprostać wymaganiom robi się nerwowy, odczuwa silny stres i od razu można poznać, że jest niespokojny.

Rak jest wrażliwy i miewa wahania nastrojów, zdenerwować go nietrudno.

