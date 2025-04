Panna z Panną

Trzeba przyznać szczerze, że to jedna z najbardziej zgodnych kombinacji wśród znaków zodiaku. Łączy ich wszystko. Podobny temperament, podobne poglądy na życie, wszystko podobne. Ich pedantyzm, skrupulatność i dbałość o szczegóły przynoszą nieoczekiwane rezultaty. To związek, w którym brakuje burz namiętności, kłótni i potłuczonych talerzy. Oczywiście, że istnieje dosyć duże niebezpieczeństwo, że po pewnym czasie znudzą się sobą nawzajem. Pomoże wspólne uprawianie sportów ekstremalnych. Mogą żyć długo i szczęśliwie. Nie ma się nad czym zastanawiać.

Ona z mężczyznami spod innych znaków

Z Baranem

Kombinacja, której gwiazdy mówią zdecydowane nie. Naprzeciw siebie stają dwie zupełnie różne osobowości. Z jednej strony chłodna i opanowana pani spod znaku Panny. Analityczny i krytyczny umysł. Prawie kobieta robot. Z drugiej szalony, ulegający urokowi chwili pan spod znaku Barana. Mężczyzna piorun. Panna nie lubi niestety niespodziewanych, energetycznych uderzeń i zmian pogody. Nader wszystko ceni spokój i stabilizację aby się wiązać z tak szalonym mężczyzną. Gwiazdy są na nie, więc panie mogą zapomnieć.

Z panem spod znaku Byka

W tej z kolei kombinacji, gwiazdy mówią nieśmiałe tak. Panna gdzieś tam podświadomie, w zakamarkach duszy, czeka na tego jedynego silnego, który pokieruje jej życiem. Będzie jej sterem i żeglarzem. Pokaże co, gdzie i jak, oraz co oczywiste, da jej poczucie bezpieczeństwa. Pan spod znaku Byka pasuje do tego wymarzonego, wyśnionego ideału wyśmienicie. Tym bardziej, że Byk pragnie kobiety, która będzie tak jak on mocno stała na ziemi i nie będzie odlatywać w romantyczne rejony, które pana Byka napawają małym lękiem. Może być troszeczkę problemów w sypialni, gdyż namiętność pana Byka trochę przeraża chłodniejszą w emocjach Pannę, ale jak pan się postara, a Panna mu pozwoli, nawet i tu się uda. Jednym słowem warto spróbować.

Z panem Bliźniakiem

Nie, nie i jeszcze raz nie. Ten układ miałby szansę tylko wówczas, gdyby Ziemia zamieszkana byłaby wyłącznie przez kobiety spod znaku Panny i panów spod znaku Bliźniąt. Do tej sytuacji prawdopodobnie nie dojdzie w przeciągu najbliższych kilkuset lat, więc nie warto zawracać sobie głowy. Dla niej podwójna natura Bliźniaka jest równie kosmiczną sprawą, jak dla niego jej pedantyzm i wyniosłość. Gdy się zejdą będą dwoma wrogimi i zaciekle zwalczającymi się obozami. Jeszcze raz nie. Naprawdę nie warto.

Z Rakiem

Na ten układ gwiazdy patrzą raczej przychylnym wzrokiem. Pan spod znaku Raka jest mężczyzną, który może obudzić w Pannie nieznane jej pokłady uczuć. Może, ale nie musi. To, że gwiazdy patrzą przychylnie nie oznacza wcale, że będą żyli długo i szczęśliwie.

Pani spod znaku Panny w tym układzie musi się postarać. Nie być taką chłodną i nie przystępną. Nie powinna zapominać, że Rak jest romantykiem, ma też swoje humory i potrzebuje czasami kobiety, a nie sopla lodu. Oboje powinni się pilnować, bo lubią wpadać w dołki. Jeśli Panna chce być w takim układzie musi trochę popracować nad swoim niedostępnym charakterem. Oczywiście to samo dotyczy pana Raka.

Z panem Lwem

Raczej się nie uda. Słoneczna namiętność pana Lwa niestety nie trafi pod drzwi chłodnej Panny. Na nic jego starania. Pannę będą denerwować lwie zagrywki, chęć bycia w centrum uwagi za wszelką cenę i ekspansywna natura. Jego z kolei będzie drażnić „pannowe” uporządkowanie, pedantyzm, a już najbardziej to, że na Pannę w ogóle nie działa jego królewski majestat. Wspólną płaszczyznę mogą znaleźć w sypialni, ale namówić Pannę, aby tam zajrzała graniczyłoby z cudem. Można spokojnie szukać dalej.

Z panem spod znaku Wagi

Ulotny jak powietrze i kochliwy jak Wenus mężczyzna spod znaku Wagi raczej nie jest dobrym partnerem życiowym dla Panny. Egzaltowany i chwiejny, chętnie oddaje się rozmyślaniom na temat marności egzystencji ludzkiej. Najczęściej dziwnym zbiegiem okoliczności robi to w towarzystwie pięknych kobiet, które wyszukuje z właściwym sobie wdziękiem.

Gdy się zwiążą, Panna z upodobaniem będzie krytykować wszystko co jest związane z jej parterem. W jakiś dziwnie niepojęty sposób pan spod znaku Wagi katalizuje jej krytykanctwo. Oczywiście mało który mężczyzna wytrzyma z taką kobietą i taka kobieta z takim facetem, więc panie mogą sobie darować. .

Z panem Skorpionem

Nie uda się za żadne skarby. Tej kombinacji już na samym początku grozi katastrofa. Z jakiej strony by nie patrzyć, po prostu nie pasują do siebie. I nie ma znaczenia, że oboje są ludźmi chłodnymi(czyli coś ich łączy), z tymże, że Panna bardziej. Kompletna niezgodność charakterów, temperamentów i upodobań. Pani spod znaku Panny nic nie będzie się podobało w panu Skorpionie.

Z panem spod znaku Strzelca

Strzelec dusza niestała i ciało niestałe. Czy może się zaczepić u boku statecznej i poważnej Panny? Przydałoby się, by skaczący z kwiatka wreszcie się ustatkował. W tym związku Panna będzie odgrywała rolę hamulca. Ale czy do siebie pasują? On wciąż tryskający humorem, otwarty na świat. Ona opanowana, zamknięta raczej w sobie. O dziwo, mimo różnic mogą dojść do porozumienia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować. Gdy się dotrą, po kilku latach on jej będzie dawał radość życia, ona sprowadzała go na ziemię z wysokich obłoków. Wszystkie gwiazdy na ziemi i niebie mówią, że w tym wypadku różnice łączą, a nie dzielą. Warto.

Z Koziorożcem

Nie ulega wątpliwości. Na pewno łączy ich sypialnia. Cementuje zgodność temperamentów i zachowań. Oboje najlepiej się czują tu - na ziemi. Jeśli oddają się marzeniom, to tylko wtedy, gdy zastanawiają się na wyborem koloru nowych kafelków do łazienki. Przewidywali, dla siebie bez niespodzianek. I o to właśnie Pannie chodziło. Bezpieczeństwo, przewidywalność, oparcie w partnerze. Warto. Panie do dzieła.

Z panem Wodnikiem

Para, której można dać na imię Rozsądek. Chętnie oddają się intelektualnym łamigłówkom zapominając, że właśnie w tym dniu postanowili spędzić noc w sypialni. Następny termin wyznaczą za tydzień. Gwiazdy są w sumie na tak. W tym układzie Pannie nie będą nawet przeszkadzały lewitacje partnera w wirtualnym świecie; co więcej, niekiedy on zabierze ją ze sobą. Przeszkadzać natomiast będzie jego kolejne spotkanie w gronie męskich znajomych, gdzie po raz setny będą oglądać mecz. Warto jednak spróbować. A nuż się uda?

Z panem spod znaku Ryb

Bardzo małe szanse na to, aby się udało. Zbyt wiele ich różni. Panna będzie próbowała uporządkować nieuporządkowanie swego partnera. Wszystkie wysiłki na darmo. Ryba jest trudno zmienialnym i naprawialnym mężczyzną. Gdy Panna ma ochotę zostać niańką swego mężczyzny i prać jego skarpetki może się z nim związać. Jakby nie przymierzając nie pasują do siebie. W ostateczności mogą zostać znajomymi, byle by nie szli ze sobą do łóżka. Panna może z niego uciec przerażona seksualnością Ryby. Może się nawet w nim zakocha? Ale wówczas prałaby skarpetki. Dla swego dobra panie mogą sobie darować. Nie warto.

