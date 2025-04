Lew z Lwem

Reklama

Uwaga można oślepnąć! Spotkanie tych dwojga, to jak wybuch dwóch słońc. Nieprzytomnie zakochanie, nieprzytomna miłość, nieprzytomna zazdrość. Cały ten związek jest niezwykle nieprzytomny, ale trzeba przyznać, że w taki sympatyczny sposób nieprzytomny. Tutaj nuda nigdy nie zagości. Mamy przecież do czynienia z królewską parą, parą, która wciąż szuka pola do popisu, parą, która ciągle ze sobą rywalizuje. Prawda, że barwność nad barwnościami. Mogą stanowić dobrany związek, pod warunkiem, że nie będą za bardzo wchodzić sobie w drogę, a i ich ambicjonalne zamierzenia nie będą się stykać. W czasie kłótni w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać doskonale znanych słabych punktów swego partnera. Po spełnieniu powyższych czeka ich wiele namiętnych wieczorów. Warto.

Lwica z mężczyznami spod innych znaków

Z Baranem

Panu spod znaku Barana podoba się ta niezwykle namiętna i drapieżna kobieta. Jej z kolei będzie odpowiadał jego temperament. Dwie silne osobowości zgodne pod każdym względem, także seksualnym. Pani Lwica na pewno będzie chciała zdominować swego partnera, ale w tym związku nie będzie to łatwe zadanie. Tym bardziej, że Baran lubi chadzać własnymi ścieżkami i raczej niechętnie odnosi się do osób, które mu mówią co ma robić. Jeśli pani Lwica popuści trochę smycz swej zaborczej miłości i da mu w tym związku nieco swobody, może się udać. Na pewno warto spróbować.

Zobacz także: Jakie są naprawdę zodiakalne Lwy

Z panem spod znaku Byka

W przypadku tych dwojga na pewno będzie ciekawie, ale to raczej niekorzystny układ. Łączy ich to, że oboje tryskają energią. Można odnieść wrażenie, że posiadają niewyczerpane jej zasoby. Dzieli ich chęć zdominowania partnera.

Pan spod znaku Byka będzie wciąż rywalizował o wpływy z panią Lwicą. Ta zaś będzie mu odpłacała pięknym za nadobne. Dlatego pomiędzy nimi nie będzie układało się dobrze. Dojdą do porozumienia na stopie przyjacielskiej. Wiele wspólnych tematów, duchowa wspólnota. Jako przyjaciele mogą spędzić niezapomniane i wspaniałe chwile. Do tańca tak, do różańca bez szans.

Z Bliźniakiem

Silna Lwica nie potrzebuje partnera, który tak naprawdę nie wie czy jest biały, czy czarny, a może różowy? To nie ma znaczenia, że na sam widok tych pięknych grzywaczy panowie spod znaku Bliźniąt ślinią się jak małe dzieci. Oczywiście Lwicy to pochlebia, ale ona nie potrzebuje u swego boku mężczyzny emocjonalnie chwiejnego. Mężczyzny, który co kilka minut ogląda się co za ładniejszymi nogami. Ale Bliźnięta nie powinny się martwić. One naprawdę nic na to nie poradzą, że posiadają podwójną naturę. Niech to zaakceptują, przyznają się szczerze do swoich przywar, a na pewno w pani Lwicy znajdą oddaną przyjaciółkę. Ale małżeństwo niech wybiją sobie z głowy raz na zawsze.

Z panem Rakiem

Całkiem możliwe, że para ta będzie miała szansę na przeżycie z sobą wielu pełnych szczęścia dni. W niezależnej Lwicy, pan spod znaku Raka będzie wzbudzał uczucia prawie że macierzyńskie. Zresztą jemu ta sytuacja będzie w pełni odpowiadała. Panią będzie cieszyło to, że Raczek nie będzie rościł pretensji do decydowania i rządzenia w tym związku, co więcej, chętnie podda się panowaniu swojej słonecznej królowej. Problemy mogą pojawić się na płaszczyźnie uczuciowej. Pani Lew trudno będzie czasami zrozumieć romantyzm pana Raka, jego księżycową chwiejność i predyspozycje do popadania w melancholię. Cóż, jeśli zaakceptuje jego naturę i pomoże mu przejść przez te trudne chwile, może się udać.

Z Panną

Związek podwyższonego ryzyka. Z jednej strony dla chłodnego i czasami beznamiętnego pana spod znaku Panny spotkanie namiętnej i gorącej kobiety spod znaku Lwa będzie jak nagłe przebudzenie z długiej hibernacji. Ale szczerze powiedziawszy, Pannie raczej trudno będzie ulec niekontrolowanemu wybuchowi namiętności, co Lwicę nie raz i nie dwa doprowadzi do szału. Zresztą ona nie ma w sobie natury pedagogicznej i raczej nie przejawi chęci uczenia mężczyzny zasad ars amandi. Tyle o sypialni.

W życiu także nie będzie się im układało najlepiej. Czuła na punkcie dumy pani Lew, wciąż domagać się będzie wyrazów uwielbienia i szacunku dla swojej osoby. Dla powściągliwego i pełnego rezerwy pana spod znaku Panny takie zachowanie ocierać się będzie o perwersję, a chyba Lwica nie chce być zaliczona do grona osób kochających inaczej. Raczej do darowania.

Z panem spod znaku Wagi

Z tej kombinacji może wyjść całkiem udany związek. Spotkanie tych dwojga to konfrontacja mistrzów manipulacji. Jednak w tym związku ona jest górą, a on się biedak łudzi, że jest inaczej. Chciałby, a nie może.....a może po prostu nie chce? Bo prawdę mówiąc mężczyzna spod znaku Wagi nie został stworzony do podejmowania decyzji i związek z tak silną kobietą za jaką uważana jest Lwica jest dla niego poniekąd wybawieniem. Wręcz komfortową sytuacją. Pani Lwicy zupełnie to nie przeszkadza. Stanowią idealnie dobraną parę - także w sypialni, gdzie o dziwo mężczyzna spod znaku Wagi w namiętnej Lwicy wyzwala jeszcze większą dzikość. Jak on to robi? Nie wiadomo. Przynajmniej tam ma pole do popisu.

Ze Skorpionem

Dumna Lwica i jadowity Skorpion. Niezłe połączenie. Pani Lwica będzie usilnie próbowała usidlić partnera, ten będzie próbował podporządkować ją sobie. Czy z tego może wyjść coś dobrego? Dwie silne indywidualności, które jeśli się nie zniszczą mają szanse na długie i w miarę szczęśliwe życie. W tym związku słoneczna Lwica stąpa po kruchym lodzie. Otoczona gronem adoratorów może nie zauważyć zazdrości tego pająka. Dla niej to tylko zabawa, a Skorpion sprawy uczuciowe traktuje niezwykle poważnie i nie toleruje innych facetów znajdujących się w promieniu kilku metrów od jego partnerki. Mogą spróbować, a nuż się uda.

Z panem spod znaku Strzelca

Jako kochankowie pasują do siebie jak dwie krople wody. Podobne upodobania erotyczne, podobna zmysłowość i temperament. Ale przecież nie będą całego życia spędzać w sypialni. Dumnej Lwicy trudno będzie jednak zaakceptować naturę podrywacza pana spod znaku Strzelca. Ten latający z łukiem Amor nie przepuści żadnej okazji. A gdy nie ma okazji, sam je sobie stworzy. To nic, że panowie spod tego znaku słyną z poczucia humoru, serdeczności i mają wiele innych pozytywnych cech. Tego pana nie da się zatrzymać przy sobie na dłużej, a pani Lwica ceni siebie i nie zamierza walczyć o jakiegoś tam faceta. Drogie panie, dla tych ulotnych pięknych chwil, mimo wszystko, nie warto zawracać sobie głowy.

Zobacz także: Sex horoskop

Z Koziorożcem

Lwica i Koziorożec to połączenie dwóch silnych i namiętnych osobowości. Silnych, ale jakże różnych od siebie. Z jednej strony dumna, kapryśna i słoneczna pani spod królewskiego znaku Lwa. Z drugiej rozsądny tyran, zimny mężczyzna z Saturna.

Kombinacja wielkiego ryzyka. Pani Lwica może nie wytrzymać chłodu jaki roztacza wokół siebie Koziorożec. Dla niego z kolei Lwica jest zbyt gorącą kobietą. Zabawa kontra obowiązek. Tak naprawdę tylko w sypialni Lwica może wykorzystać do cna Koziorożca, ale związać się z nim na całe życie? Nie warto.

Z panem Wodnikiem

Spotkanie tych obojga to buchająca zewsząd namiętność. Z tym facetem Lwica mogła by się rozkoszować miłością pod prysznicem i wspólnym namiętnym spędzaniem czasu na balu, ale wiązać się z Wodnikiem na zawsze? Bez sensu. Mężczyzna spod tego znaku, to otoczony wianuszkiem wyznawców idealista – myśliciel. Oczywiście wianuszek jest rodzaju żeńskiego. Zazdrosna Lwica długo będzie przymykać oko na krzewienie kolejnych rewolucyjnych idei swego partnera Wodnika, ale wreszcie nie wytrzyma i odejdzie do innego. Takiego, który zamiast zajmować się myśleniem i rozważaniem nad złożonością ludzkiej natury w teorii, zajmie się tym zagadnieniem praktycznie. A obiektem badań będzie właśnie Lwica. Można darować.

Z panem spod znaku Ryb

Pani spod znaku Lwa zdecydowanie przerasta we wszystkich dziedzinach zimną Rybę. Mężczyźni spod tego znaku, podobnie jak panowie Wodnicy są urodzonymi idealistami. Zatopieni we własnych myślach nie będą zwracali uwagi na tak piękną kobietę jak pani Lew. Jej trudno będzie rozbudzić tą chodzącą niemotę, tym bardziej, że pan Ryba przejawia dosyć często tendencję do popadania w dołki psychiczne. Pani Lwica jeśli nie chce zostać drugą mamą pana Ryby, może sobie darować.

Reklama

Sprawdź aktualny horoskop miesięczny dla Lwa!