Miejsce trzecie - Lew

Zadbana, elegancka i charyzmatyczna - pani spod znaku Lwa to kobieta-trofeum. Zrobi doskonałe wrażenie na kolegach. Zawsze świetnie wygląda, a do tego wzbudza sympatię i jest bardzo elokwentna. Jednak to nie wszystko! Jest świetnym psychologiem, więc doskonale wie, jak zadbać o dowartościowanie ego męża. Obsypuje go komplementami (także w towarzystwie!). Idealna partnerka dla panów, którzy mają w sobie coś z... narcyza!