Waga jest osobą niezwykle troskliwą i opiekuńczą. W życiu stara się zachować wobec wszystkiego neutralność. Nie lubi konfrontacji i konfliktów. A mimo to znajomi często do niej przychodzą z prośbą o radę i pomoc w rozwiązaniu sporu. Waga staje wówczas na wysokości zadania i szuka sprawiedliwego rozwiązania. Znacznie łatwiej przychodzi jej układanie życia znajomych i przyjaciół, niż własnego. Na co dzień bowiem ma trudności z podejmowaniem decyzji. Jeśli tylko nadarzy się taka okazja, przerzuca ten obowiązek na kogoś takiego. Dlatego również i w pracy stara się trzymać z tyłu, zbytnio się nie wychylać. Stanowczo woli rolę pracownika, niż szefa.

Na randce na pewno będzie chciała Ci dogodzić. Pozwoli Ci wybrać nie tylko dzień spotkania, ale nawet i miejsce. Pod pretekstem uprzejmości, zrzuci na Ciebie ten przykry obowiązek. Jednak czy to jest takie ważne, gdy ma się do czynienia z tak miłą osobą. Bo i faktycznie Wagi są bardzo dobrymi przyjaciółmi i kochanymi partnerami. Będzie o Ciebie dbał. Będzie starał się, by niczego Ci nie zabrakło.

Osoby spod tego znaku zodiaku z pewnością nie należą do najmocniejszych charakterem. Dlatego na pewno ujmiesz ich tym, że będziesz stanowczy i pewny siebie. Nie przestraszy jej to, wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o rozmowę – z pewnością nie zabraknie Wam tematów.

