Raki to osoby niezwykle uczuciowe, wrażliwe i empatyczne. Zazwyczaj nie mają żadnych problemów z nawiązaniem nowych kontaktów. W towarzystwie postrzegane jako osoby, na których zawsze można liczyć. Tak zwani dobrzy przyjaciele. Jednak Raki to także osoby uparte i nie znoszące krytyki. W jednej chwili ze słodkiego zwierzątka mogą przemienić się w wilka. Raz urażone, długo każą się przepraszać.

Życie u ich boku jest pełne emocji, ale także i zmian. Rak nie lubią stabilności. Z jednej strony marzą wprawdzie o dzieciach i rodzinie, ale z drugiej nie wyobrażają sobie, by mogły całkowicie się temu poświęcić. Raki kochają podróże. Lubią się wyróżniać, tym potwierdzają poczucie własnej wartości. Są skryte, nie lubią opowiadać o swoich uczuciach. Tylko nielicznych dopuszczają do swojego serca.

Jeżeli Rak umówił się z Tobą na randkę, to znak, że naprawdę wpadłeś mu w oko. Z pewnością będzie starał się sprawić, by ta chwili była pamiętna. Z jednej strony będzie starał się Ciebie zabawiać, ale z drugiej będzie obserwatorem. Nie staraj się wyciągać z niego tajemnic. Przyjdzie czas, by je wyjawił. Zaś takim zachowaniem z pewnością zrazisz go do siebie.

Raki lubią osoby pewne siebie, elokwentne, o szerokich zainteresowaniach. Rozmową o pogodzie i kinie nie zdobędziesz jego serca. Ale już o książkach, muzyce, teatrze, a w szczególności sprawach obyczajowo-społecznych – na pewno. Raki bardzo często udzielają się charytatywnie. Niestety jednak nie zawsze potrafią dopełnić swoje postanowienia do końca. Jeśli chcesz więc ująć go – staraj się go wspierać. Dasz mu potrzebną motywację do działania, z pewnością będzie Ci za to bardzo wdzięczny.

Dla osoby spod znaku Raka nie liczą się drogie rzeczy. Nie musisz więc biegać po sklepach przed randką. Bądź po prostu sobą. Tym ją ujmiesz. A jeśli już uda Ci się zdobyć serce Raka, możesz być pewien, że będzie Ci on wierny i zakochany w Tobie po uszy.