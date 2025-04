Osoby spod znaku Panny znane są z pedanterii. Lubią mieć wszystko pod kontrolą i w całkowitym porządku. Nie można by powiedzieć o nich, że są spontaniczni. Raczej twardo stąpają po ziemi. Są praktycznymi realistami, którzy postępują według określonego planu. Z Panną raczej nie będziesz zdobywać parkietów czy szczytów górskich. Ona woli zacisze domowego ogniska albo swoją pracę. Osoby spod tego znaku, mimo że nie często pokazują uczucia, są bardzo rodzinne. Marzą o dzieciach, własnym domku i wspólnych świętach.

Na randce z pewnością będzie chciała zabłysnąć. Zaprosi Cię na przykład do ekskluzywnej restauracji. Niekoniecznie będzie to wynikało z chęci popisania się przed Tobą. Będzie to raczej wyrazem tego, co ona będzie pragnęła zapewnić Ci w przyszłości. Będzie oczekiwała od Ciebie w zamian odpowiedniego stroju i zachowania. Panna potrzebuje partnera, z którym bez przeszkód będzie mogła pokazywać się w towarzystwie. Która, krótko mówiąc, nie przyniesie jej wstydu wśród współpracowników, rodziny bądź znajomych.

Nie oczekuj od osoby spod znaku Panny zbytniej wylewności. Ona raczej będzie nastawiona na słuchanie. Nie znaczy to jednak, że masz ją zalewać opowieściami o swojej rodzinie. Postaw raczej na polemikę o kulturze, sztuce, literaturze czy muzyce. Tym z pewnością zdobędziesz serce Panny.

