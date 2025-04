Lew uwielbia być w centrum uwagi. W szkole najpewniej był szkolnym idolem, za którym wzdychały wszystkie dziewczyny. Zawsze zadbany, odpowiednio ubrany. Wysportowany. Lew jest duszą towarzystwa. W każdej grupie to on stara się grać pierwsze skrzypce. W tej roli jest wreszcie w swoim żywiole. To osoby bardzo przebojowe.

Można jednak na nich polegać, jako przyjaciołach. Rzadko się zdarza, by nie pomógł czy wysłuchał. Niestety jego partner lub partnerka nie może już powiedzieć tego samego. Lwy to flirciarze, które zbyt często kierują się chwilowym uczuciem. Prowadzić to może niestety do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Nie znaczy to jednak, że to jest norma. Wszystko zależeć będzie od tej drugiej połowy – czy będzie się wystarczająco starać dla Lwa.

Związek z Lwem z pewnością nie będzie należał do łatwych, ale i nudnych również. Jeżeli już więc zdecydowałeś się na spotkanie z osobą spod tego znaku zodiaku, powinieneś wiedzieć o kilku sprawach. Przede wszystkim dla Lwa bardzo istotny jest wygląd. Jeżeli w szafie nie masz niczego eleganckiego i modnego, szybko powinieneś wybrać się do sklepu. Drogie perfumy z pewnością także nie pozostaną nie zauważona. Kobieta na pewno musi zadbać o bardzo staranny makijaż. Lew lubi pokazywać się z osobami ładnymi, by przy nich jeszcze bardziej błyszczeć. Brzydkie kaczątka nie są dla niego.

Wasza randka powinna być w dobrej restauracji, muzeum albo w jakimś innym miejscu z klasą. Tym ujmiesz Lwa. On lubi elegancję i luksus. Nie spodoba mu się raczej knajpa boho, ale już restauracja na Starówce – czemu nie. Podczas spotkania musisz być dobrym słuchaczem.

Lew z pewnością będzie chciał Cię zasypać historiami o sobie, żeby przedstawić większość swoich zalet. Wszelkie dyskusje staraj się kończyć tak, żeby myślał on, że wygrał. Jak widzisz więc ta randka może być cudowna. Bo Lew jest naprawdę fajnym partnerem, nawet jeśli zbytnio czasami zapatrzonym w siebie. Z czasem jednak będziesz umiał wypracować taktykę, która spokojnie pozwoli Ci na życie z nim tak, by każda ze stron była szczęśliwa, a Wasz związek kwitł i się rozwijał.