Byki są bardzo uczuciowe i lojalne. Nie spotkasz chyba na świecie drugiego takiego człowieka. Trudno jest zdobyć ich zaufanie, ale gdy już uda Ci się to osiągnąć, to z pewnością zostaniesz za to wynagrodzona.

Osoby urodzone w tym znaku łączą w sobie niesamowite sprzeczności. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się niezwykle praktyczne, twardo stąpają po ziemi. Jednak w głębi duszy to bardzo zmysłowe i spontaniczne osoby. Z pewnością partner zaskoczy Cię nie raz. A i o życie seksualne nie trzeba się martwić. Byk, który dla wielu wydaje się spokojny, jest faktycznym wulkanem energii za drzwiami sypialni. Z pewnością i tam sprawi Ci wiele niespodzianek.

Byk marzy w głębi duszy o prawdziwej rodzinie, o którą będzie mógł zadbać. Wówczas poczuje się naprawdę spełniony. Jest to więc idealny partner dla osoby, która kocha dzieci i także myśli o założeniu rodziny. Jeżeli już na początku wiesz, że raczej nie będziesz się angażować, uprzedź o tym Byka. Unikniesz dzięki temu później wielu przykrości. Byki lubią, gdy stawia się sprawę jasno. Krętaczy nie znoszą.

Jak więc najlepiej zachowywać się podczas randki z Bykiem? Oto kilka rad, które mogą przydać Ci się w tym wyjątkowym dniu.

Byki lubią szczerość. Ale olśniewane także lubią być. Możesz więc spokojnie pozwolić sobie na odrobinę elegancji. Postaraj się jednak nie przesadzić, by nie popaść w sztuczność. Chodzi o dobry efekt, a nie ukrycie się za maską.

Byk z pewnością będzie śledził każde Twoje zachowanie i słowo. Tym sposobem stworzy sobie w głowie Twój profil psychologiczny, który będzie decydował o dalszych losach Waszej znajomości. Nie przejmuj się tym zbytnio. Prawda jest bowiem taka - Ty masz być sobą, a nie dostosowywać się do wymagań Byka. Przecież związek to kompromisy, a nie pełne podporządkowanie.

Najlepiej więc jak będziesz zachowywać się normalnie. Bez udawania, bez popisywania się, bądź po prostu sobą i tyle.

Byk lubi miejsca ciche i romantyczne. Z pewnością na plus dla Ciebie wyjdzie, jeśli wybierzesz miejsce, które spełni te wymagania. Restauracyjka na Starym Mieście. Stolik gdzieś w rogu. Cicha i przyjemna muzyka. Już sama atmosfera wpłynie pozytywnie na Byka, a także pozwoli mu się rozluźnić.

Podczas rozmowy spodziewaj się tego, że Byk będzie chciał ja poprowadzić. Będzie pytał, ale i także sam wiele o sobie powie.

Nie spodziewaj się zbyt wielu czułości, pod tym względem Byki są bardzo ostrożne. Pozwól, by wszystko toczyło się własnym torem.

Na koniec - Byki cenią osoby spokojne i zrównoważone, ale z odrobiną ostrej papryczki.