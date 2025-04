Osoby urodzone w tym znaku cechuje bardzo wysoki poziom spontaniczności i niezależności. Można powiedzieć, że pozostają one dziećmi przez całe życie. Co nie znaczy, że nie osiągają wielkich sukcesów w życiu zawodowym. Wręcz przeciwnie. Chodzi raczej o to, że są jak taki Piotruś Pan, tylko że w naszej rzeczywistości. Zawsze skłonne do zabawy i podróży. Uwielbiają niespodzianki. Ich życie jest nimi wypełnione. Nigdy nie będziesz wiedzieć, co wydarzy się w Waszym życiu. Jeśli jednak chcesz być z Bliźniakiem, musisz to lubić albo przynajmniej zaakceptować. Jednak w tym drugim wypadku zgrzyty pojawią się szybciej niż przypuszczasz.

Bliźniaki są żywiołowe i cenią sobie niezależność. Jeśli myślisz, że usidlisz go, to jesteś skazany na porażkę już na starcie. Najlepiej się z tym pogodzić. Pokochać to. Niezależność Bliźniaka to część jego samego. Pozwala mu się rozwijać, a przede wszystkim pozostać sobą.

Osoby te lubią ryzyko. Podróże są częścią ich codzienności. Podobnie jak przyjaciele i znajomi. Bliźniaki odgrywają w grupie rolę organizatora, swego rodzaju przywódcy, który znajduje najlepsze miejsca do zabawy, który rozśmiesza i umie zbudować wspaniały nastrój w grupie.

Skoro udało nam się już trochę poznać osoby spod tego znaku, to teraz skupmy się na samej randce.

Możesz spodziewać się wielu niespodzianek. Prawdopodobne bardzo, że Wasza randka odbędzie się w miejscu innym niż zazwyczaj. Może na ściance wspinaczkowej albo na motocyklu. To z pewnością będzie coś, co jest pasją partnera. Ubierz się więc tak, żeby wyglądać ładnie, ale i żeby czuć się komfortowo w swoim stroju. Tak w razie czego.

Rozmową nie musisz się przejmować. Bliźniak z pewnością będzie rzucał tematami jak asami z rękawa. Jedno jest pewne - to nie jest facet, który chce rozmawiać o związku, przyszłości, a już na pewno dzieciach na pierwszej randce. Nawet wspomnienie o tym może okazać się gwoździem do Waszej znajomości. Więc raczej nie zaczynaj podobnych tematów, jeśli zależy Ci na tym facecie.