Skorpiony to osoby, które pozostają tajemnicą, nawet jeśli zna się je przez całe życie. Nie są zbytnio wylewne. Z jednej strony namiętne, a z drugiej skryte. Skorpiony to osoby bardzo ambitne. Liczy się dla nich także wysoki poziom życia. Dążą do luksusu i bogactwa. W towarzystwie grają pierwsze skrzypce. Nie znoszą chwil, gdy pozostają niezauważone. Jak tylko mają okazje rzucają anegdotkami i żartami, które skupiają uwagę obecnych na ich osobie. W życiu zawodowym są niezastąpionymi fachowcami, mistrzami w swojej dziedzinie.

Reklama

Dzięki ambicji, konsekwencji i zaangażowaniu są w stanie osiągnąć prawie wszystko. Niestety często odbija się to na ich życiu osobistym, które schodzi w takich chwilach na margines. Nie można więc powiedzieć, że Skorpiony to idealni ojcowie, matki, żony czy mężowie. W ich życiu na pierwszym miejscu stoją bowiem zawsze przede wszystkim oni sami. Wiążąc się z nimi trzeba zdawać sobie z tego sprawę.

Zabierając Cię na randkę, z pewnością będzie chciał Cię oczarować. Romantyczna kolacja przy świecach, spacer w świetle gwiazd. Kwiaty. Drogi podarunek. Pokaż mu się więc z najlepszej strony. Piękna sukienka, elegancki garnitur, zniewalający zapach perfum. Osoby spod tego znaku lubią zdobywać. Nie bądź więc zbytnio wylewny. Unikaj odpowiadania na pytania dotyczące swoje życia. Sprawiaj wrażenie niedostępnej, by tym bardziej podgrzać pałający w nim ogień.

Reklama

Wasz rozmowa będzie dotyczyła wszystkiego i niczego zarazem. Nie musisz się zbytnio starać. Pozwól jemu grać, opowiadać i Tobie nadskakiwać. Zaborczy Skorpion z pewnością będzie chciał mieć Ciebie tylko dla siebie. Pewnie prędzej czy później zaproponuje Ci chwilę sam na sam, z dala od ludzi. Może spacer nad Wisłą. Pójdź z nim, ale pozostań niedostępna.