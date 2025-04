Koziorożce twardo stąpają po ziemi, są obowiązkowe, a czasami nawet pedantyczne. Sprawdzają się doskonale jako pracownicy dużych firm czy też prawnicy albo naukowcy. Znakomicie wypadają w roli rodziców czy też partnerów – zawsze na miejscu, zawsze gotowi pomagać i służyć radą. Osoby spod tego znaku są także odpowiedzialne – na nich najzwyczajniej w świecie można polegać.

Reklama

Żaden Koziorożec celowo nie spóźni się na umówione spotkanie, czy też nie wypełni powierzonego mu zadania. Ludzie ci zawsze są przygotowani, dotrzymują danego słowa, dlatego też są szanowanymi obywatelami i pracownikami.

Niestety są zbyt ambitni. Osoby te bardzo często stawiają sobie wygórowane cele, przez co nie zauważają piękna życia. Nie dostrzegają, jak wiele osiągnęli. Czasami życie z takim człowiekiem pod jednym dachem może być trudne, dlatego że wymaga od partnera nieustannego zapewniania Koziorożca, że jest on wspaniałym człowiekiem sukcesu i, że niczego mu więcej do szczęścia nie potrzeba.

Na randce z Koziorożcem nie licz na romantyczne świece czy spacer pod rozgwieżdżonym niebem. Praktyczny Koziorożec zabierze Cię do dobrej restauracji, bądź też zaaranżuje spotkanie w teatrze na spektaklu, o którym wszyscy mówią. Możliwe, że będziesz czuła się trochę osaczona przez niego.

Reklama

On ma czasem zapędy do zbyt zaborczych zachowaniach. Bardzo prawdopodobne, że ujawni się to już na Waszej pierwszej randce. Co jednak wcale nie znaczy, że ostatecznie nie będziesz czuła się radosna i szczęśliwa. Już on o to zadba.