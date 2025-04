Oto najczęstsze wady wszystkich znaków zodiaku. Czy odnajdujesz wśród nich także swoje przywary?

Baran (21.03 -20.04)

Chorobliwa ambicja bywa problemem w związku z Baranem. Baran nie potrafi odpuścić, przez co często podejmuje wysiłki zupełnie nieadekwatne do sytuacji. Nawet jeśli wie, że nie może czegoś osiągnąć, i tak będzie dążył do celu.

Baran łatwo wpada w gniew, gdy tylko sprawy idą inaczej niż zaplanował.

Byk (21.04-20.05)

Byka trudno nakłonić do zmiany zdania czy planów. Życie z Bykiem bywa zatem skomplikowane, kiedy za nic nie chce pójść na kompromis.

Ponadto Byk boi się zmian, kiedy na horyzoncie witać trudności woli przeczekać, zamiast zacząć działać.

Bliźnięta (21.05–21.06)

Jakie są największe wady Bliźniąt? Nie bez powodu za takie uważa się gadatliwość, a wręcz plotkarstwo. Bliźnięta wprost uwielbiają roznosić plotki, niestety - bywają też dwulicowe, więc lepiej nie powierzać im tajemnic.

Bliźniętom brakuje też silnej woli i szybko się nudzą. Przez to trudno im znaleźć prawdziwą pasję.

Rak (22.06–22.07)

Zodiakalny Rak bywa zaborczy, a przy tym strachliwy. Wyjątkowo często ucieka się do manipulacji i szantażu. Potrafi wzbudzać poczucie winy u drugiej osoby.

Bywa nadmiernie humorzasty i nadwrażliwy. Swoim zachowaniem potrafi szybko zmęczyć otoczenie.

Lew (23.07–22.08)

Jako typowy przywódca, lubi narzucać innym swoją wolę. Przez to niestety trudno się z nim współpracuje, a gdy w grupie trafi się drugi Lew - łatwo wpada w złość, czując w nim konkurenta.

Lew bywa też próżny i narcystyczny.

Panna (23.08–22.09)

Zazdrość i skłonność do pedanterii sprawia, że życie w otoczeniu Panny nie należy do łatwych. Jej skłonność do porządku bywa przesadna, dlatego z Panną lepiej umawiać się poza domem...

Bywa także zgorzkniała, uwielbia narzekać.

Waga (23.09–22.10)

Waga niestety bywa... interesowna. To typowa snobka, która lubi obnosić się z tym, co posiada. Łatwo przywiązuje się do luksusu, jest rozrzutna.

Jedną z większych wad Wagi jest też trudność w podjęciu decyzji. Wiecznie niezdecydowana wciąż potrzebuje opinii innych.

Skorpion (23.10-21.11)

Jeśli zdarzy ci się czymś urazić Skorpiona, zapamięta ci to do końca swoich dni. Jest pamiętliwy, z tego powodu często pozwala sobie na uszczypliwości.

Skorpion jest także mściwy i zazdrosny.

Strzelec (22.11- 21.12)

Ma skłonności do przesady, a przy tym wręcz uwielbia się chwalić. Nawet tym, co nie do końca było jego dziełem... Ma też zwykle słomiany zapał i trudno mu skończyć to, czego się podjął.

Koziorożec (22.12 - 20.01)

Nietowarzyski i chytry - to najczęstsze przywary Koziorożca. W obyciu chłodny i nieprzejednany, może grać nieczysto.

Wśród Koziorożców spotyka się wielu pracoholików, jednak często nie potrafią oni pracować w zespole.

Wodnik (21.01- 18.02)

Brak konsekwencji to chyba największa wada Wodnika. Wodnik to marzyciel ślepo wierzący w ideały, niestety często oderwany od rzeczywistości.

To niestety często typowy egoista, trudno na niego liczyć.

Ryby (19.02-20.03)

Bywają humorzaste i przesadnie wrażliwe. Mają skłonności do depresji, wobec przeciwności losy łatwo stają się bezradne.

Ponadto Ryby bywają fałszywe i zmienne, łatwo je obrazić.

