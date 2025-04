Jeśli wciąż wydaje ci się, że nie masz szczęścia i prześladuje cię pech, najwyraźniej ma to związek z twoim znakiem zodiaku. Te 3 znaki zodiaku to bowiem prawdziwi pechowcy.

Bliźnięta (21.05-21.06)

Wszystko, co robisz, jest skazane na porażkę? Cierpisz na przypadłość typową dla Bliźniąt i... masz dużo racji. Wiele twoich decyzji ma zgubne skutki, ale nie zrażaj się, bo część z nich to następstwo twojego negatywnego nastawienia.

Bliźnięta wyjątkowo często prześladuje pech, bo choć o tym nie wiedzą, uprawiają typowe czarnowidztwo. Z góry zakładają, że coś pójdzie nie tak i - na zasadzie samospełniającej się przepowiedni - rzeczywiście tak się dzieje.

Dzięki temu, że los często rzuca ci kłody pod nogi, jesteś pracowita, ambitna i wytrwale dążysz do celu. To często się opłaca i ratuje cię z opresji.

Wodnik (21.01-18.02)

Spontaniczne decyzje w wykonaniu Wodnika często kończą się porażką. Ten znak zodiaku uodpornił się jednak na przeciwności losu, więc pech mu niestraszny. Co więcej, w otoczeniu Wodnika zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń i uratuje z opałów.

Wodnik posiada za to doskonałą intuicję, choć czasem o niej zapomina i bywa niecierpliwy. Wystarczy więc, że wsłucha się w swój wewnętrzny głos, wówczas znajdzie właściwe rozwiązanie.

Koziorożec (22.12-20.01)

Koziorożcom często wydaje się, że nie mają szczęścia ani w kartach, ani w miłości. Pecha mają częściej niż większość znaków zodiaku, za to nie brakuje im pogody ducha. Dzięki niej szybko zapominają o porażkach.

To, co innych by zdemotywowało od razu, one przekuwają w sukces. Są zdyscyplinowane i odpowiedzialne, znają wartość solidnej pracy. O Koziorożcach nierzadko mówi się jednak, że to chodzące nieszczęścia.

