Byk

Pasja Byka? Jedzenie! Nieważne czy to pochodzące z kuchni indyjskiej czy polskiej. Jeśli dobrze wygląda, pachnie i smakuje – nic innego się nie liczy. Byka poznasz także po tym, że w restauracji najdłużej zastanawia się nad wyborem swojego dania.

To on pierwszy w towarzystwie wie o nowym smaku lodów w budce na drugim końcu miasta i o zmianie kelnerki w restauracji w innej dzielnicy. Nocą nie śpi. Spotkasz go na trasie do lodówki.