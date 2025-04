Baran (21.03–20.04)

Mówi się, że szczerość to dobra cecha, ale jeśli jesteś osobą, która potrzebuje komplementów, a nie trzeźwego spojrzenia na sytuację, nie wybieraj go na życiowego partnera. Baran prosto z mostu powie, że powinnaś schudnąć, gdy uzna, że tak właśnie jest.

Reklama

Związek z Baranem może się udać pod warunkiem, że masz do siebie dystans.

Byk (21.04–20.05)

Jeśli jesteś zazdrosna, Byk nie jest mężczyzną dla ciebie. Uwielbia flirtować i w dodatku nie widzi w tym nic złego. Jego natury nie zmienisz, to silniejsze od niego.

Jeśli więc nie jesteś w stanie tego zaakceptować, lepiej wycofaj się zawczasu.

Bliźnięta (21.05–21.06)

Jesteś nieśmiała, czas wolisz spędzać tylko we dwoje? Związek z mężczyzną spod znaku Bliźniąt nie jest dla ciebie. Będzie za wszelką cenę wyciągał cię na spotkania towarzyskie, nie dla niego „nuda” czterech ścian.

Aby utrzymać go przy sobie, będziesz musiała stale go czymś zaskakiwać. Zastanów się, czy warto?

Rak (22.06–22.07)

Rak jest domatorem. Jeśli lubisz bywać się w towarzystwie, nie licz, że dotrzyma ci kroku. Łatwo go obrazić, więc przygotuj się na to, że to ty będziesz wyciągać rękę na zgodę.

Jeśli nie jesteś gotowa na ciągłe kłótnie i utarczki słowne, uciekaj.

Lew (23.07–22.08)

Musisz zaakceptować fakt, że to on będzie chciał grać pierwsze skrzypce. Więcej czasu spędzi w łazience, w pierwszej kolejności zatroszczy się o swój wygląd.

Jeśli wśród znajomych to ty dotąd uchodziłaś za duszę towarzystwa, będziesz musiała przekazać pałeczkę partnerowi lub... w porę się wycofać.

Panna (23.08–22.09)

Nie przywiązujesz wagi do porządku, wiecznie coś gubisz i o czymś zapominasz? Związek z mężczyzną spod znaku Panny może sprawić, że zechcesz się zmienić. Jeśli jednak pedantyczność ci przeszkadza, wiedz, że nie będzie łatwo.

Nie licz też na drogie prezenty. Panny są wyjątkowo oszczędne, nie będą wydawać pieniędzy, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Uwaga: prezent dla ciebie może nie być zbyt istotnym wydatkiem...

Waga (23.09–22.10)

Wagi są uległe, przez to może być wam trudno pogodzić wspólne plany, z planami znajomych twojego mężczyzny. Być może, zanim pomyśli o tobie, zdąży już komuś obiecać, że pomoże w przeprowadzce lub remoncie.

Mężczyzna spod znaku Wagi ma problem z asertywnością, inni mogą go wykorzystywać. Jeśli nie potrafisz patrzeć na to spokojnie, odpuść sobie związek z nim lub zacznij działać.

Skorpion (23.10–21.11)

Jeśli lubisz zazdrośników, związek ze Skorpionem może dać ci dużo szczęścia, ale jeśli potrzebujesz zdrowej wolności w związku - lepiej nie trać czasu.

Skorpion jest w stanie posunąć się do inwigilacji, przeczyta twoje smsy, pojedzie za tobą, gdy umówisz się z przyjaciółką. Czy jesteś pewna, że umiesz to zaakceptować?

Strzelec (22.11-21.12)

Wiecznie niezdecydowany i jakby niedojrzały... taki bywa Strzelec. Ma problem z podjęciem choćby najprostszej decyzji, w efekcie będziesz musiała podejmować je sama.

Ślub, dziecko, wspólne mieszkanie? Będzie ten moment odwlekał w nieskończoność.

Koziorożec (22.12-20.01)

Koziorożec najwięcej energii poświęca... pracy. Jeśli chcesz mieć go tylko dla siebie, nie będzie wymarzonym partnerem. Zamiast weekendowego wypadu wybierze nadrabianie zaległości w pracy, samokształcenie, dodatkowe studia.

Jego ambicja może imponować, ale na co dzień bywa męcząca.

Wodnik 21.01-18.02

Wodnik raczej nie należy do mężczyzn, którzy snują plany o domu z ogródkiem, gromadce dzieci czy choćby hucznym weselu. Bywa nazywany wiecznym kawalerem, więc bądź świadoma tego, że nawet po ślubie może mieć problem z okazaniem uczuć.

Nie znosi rutyny, więc związek małżeński nie jest jego marzeniem. Kojarzy mu się z brakiem wolności.

Ryby (19.02-20.03)

Romantyczny, wrażliwy, niezdecydowany... Mężczyzna spod znaku Ryb nie wie, czego chce. Lubi oglądać komedie romantyczne i prawić komplementy, jeśli więc takiego towarzysza na życie szukasz, może warto?

Reklama

Czytaj więcej na temat znaków zodiaku:Te znaki zodiaku nie są zbyt lubiane. Dlaczego?Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi romantycyKtóre znaki zodiaku nie powinny łączyć się w pary?