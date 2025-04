Oto 4 znaki zodiaku, które najbardziej cenią... święty spokój. Rzadko popadają w konflikty, od nadmiaru bodźców i emocji wolą ciszę. Związek z nimi dla jednych może okazać się pozbawiony wrażeń, ale dla innych jest bezpieczną przystanią.

Reklama

Waga (23.09-22.10)

Nie znosi konfliktów, kłótni, sporów. Jest sprawiedliwa, a ponad wszystko ceni sobie właśnie spokój. Obiektywnie ocenia, kto w danym sporze ma rację, ale nigdy nie obwinia. Stara się za wszelką cenę doprowadzić do pogodzenia się obu stron.

Waga to prawdziwa oaza spokoju i niełatwo wyprowadzić ją z równowagi. Choć jeśli ktoś bardzo się postara, kto wie, czy nie pokaże też innego oblicza...

Rak (22.06-22.07)

Rak kłótni nie lubi i unika ich jak ognia. Robi wszystko, by nie tylko nie być stroną konfliktu, ale nawet mimowolnym jej obserwatorem.

Nade wszystko ceni święty spokój, rzadko podnosi głos, stara się od razu zdradzić swoje intencje. Jest łagodny i cierpliwy, przez co w jego towarzystwie naprawdę można psychicznie odpocząć.

Ryby (19.02-20.03)

Ryby są empatyczne, mają doskonałą intuicję. Nigdy nie podgrzewają atmosfery dyskusji, by nie doprowadzić do kłótni. Ponad wszystko będą starały się załagodzić konflikt, po to, by zapanowała zgoda i spokój.

Ryby są lojalne, tolerancyjne i współczujące, trudno je wyprowadzić z równowagi, choć bywają też nadwrażliwe i łatwo je obrazić.

Koziorożec (22.12-20.01)

Koziorożec nigdy nie rzuca słów na wiatr, a na to, co mówi - uważa. Dwa razy zastanowi się, zanim coś powie, bardzo stara się przy tym nikogo nie urazić.

Koziorożec może być dobrym mediatorem, ponieważ to właśnie jego bliscy proszą o pomoc w zażegnaniu sporów. Źle czuje się w towarzystwie toksycznych osób, lubi, gdy atmosfera wokół jest czysta.

Koziorożec jest lojalny i godny zaufania, a przy tym wyjątkowo cierpliwy.

Reklama

Czytaj więcej na temat znaków zodiaku:Te znaki zodiaku nie są zbyt lubiane. Dlaczego?Mężczyźni spod tych znaków zodiaku to najwięksi romantycyKtóre znaki zodiaku nie powinny łączyć się w pary?