Miejsce pierwsze: Byk

Na mężów spod tego znaku żony rzadko mają powody do narzekań. Byk lubi spokój, dobre jedzenie i bezpieczeństwo materialne. Bez względu na swój zawód będzie dążyć do tego, by to samo zapewnić swojej rodzinie. Choć czasami bywa uparty i zasadniczy, w głębi duszy jest romantykiem. Nie będzie szczędził drugiej połówce czułości (bardzo lubi seks!), ale wymaga absolutnej wierności i oddania. Żona Byka powinna też być dyplomatką – ten pan jest tradycjonalistą, więc trzeba utrzymywać go w przekonaniu, że to on rządzi w domu, nawet jeśli w rzeczywistości jest inaczej.