Jednym z najbardziej romantycznych znaków zodiaku jest Rak, który wprost nosi na rękach swoją wybrankę. Uwielbia prawić jej komplementy i nie zapomina o rocznicach.

Ryby nie potrafią żyć samotnie, więc dla miłości zrobią wiele. Nie bądź zdziwiona, jeśli zamiast lakonicznego wyznania sms-em dostaniesz prawdziwy wiersz. Oto 3 najbardziej romantyczne znaki zodiaku. Sprawdź, czy twój mężczyzna jest wśród nich.

Rak (22.06 - 22.07)

Randka z Rakiem nie może się nie udać. Możesz być pewna, że bukiet kwiatów wręczy ci nie tylko na pierwszym spotkaniu. Od razu zapamięta jakie kwiaty lubisz, podobnie jak inne twoje upodobania. Ta wiedza przyda mu się, gdy będzie planował dla ciebie kolejne niespodzianki.

Nie zapomni o waszej rocznicy, a nawet gdyby tak się zdarzyło, w kilka minut zaczaruje cię komplementami. Rak ma dobre intencje, więc wybaczysz mu wszystko. Zrobi wszystko, byś czuła się wybranką jego serca, a każdą wspólną chwilę uczyni wyjątkową. Jeśli cenisz romantyzm, odnajdziesz w nim bratnią duszę.

Ryby (19.02 - 20.03)

Miłości potrzebują jak powietrza, więc poświęcą wiele, by stworzyć stały związek. Ryby to prawdziwi romantycy, którzy nie tylko znają i potrafią wyrecytować z pamięci miłosne wiersze, lecz także... piszą własne. Jeśli tylko mężczyznę spod znaku Ryb natura obdarzyła wyjątkowym głosem, będzie serwował ci ckliwe kawałki.

Ryby uwielbiają spacery przy świetle księżyca i romantyczne kolacje we dwoje. Mają świetną pamięć, więc myślami chętnie wracają do miłych wspomnień, czasem też bujają w obłokach. Lubią snuć plany na temat wspólnej przyszłości, więc jeśli lubisz wysłuchiwać deklaracji dozgonnej miłości, dobrze trafiłaś.

Panna (23.08 - 22.09)

Mężczyzna spod znaku Panny nie pozwoli ci za siebie płacić, zawsze przepuści w drzwiach i podniesie chusteczkę, którą zdarzy ci się upuścić. Wypady do kina w jego towarzystwie to prawdziwa przyjemność - zgodzi się na każdą komedię romantyczną, w dodatku nie powstydzi się łez wzruszenia.

Panna stara się o to, by jego wybranka czuła się zaopiekowana i zrelaksowana. Stanie na wysokości zadania, by spełnić jej zachcianki. Jest przy tym niezwykle taktowny, choć na początku znajomości zwykle nieśmiały i skryty.

