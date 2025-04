Nie musisz wiedzieć, spod jakiego znaku zodiaku jest mężczyzna, z którym się spotykasz. Jednak wystarczy przecież wiedzieć, kiedy obchodzi urodziny...

Skorpion (23.10 - 21.11)

Pożądanie to jego drugie imię. W łóżku radzi sobie świetnie - zarówno z uwagi na ognisty temperament jak i na kontrolowanie sytuacji.

Dużą wagę przywiązuje do techniki - skupia się na szczegółach, dzięki czemu swojej partnerce potrafi zaoferować maksimum przyjemności. Skorpion lubi odważne zabawy, chętnie próbuje nowości, niestety - bywa w tej kwestii egoistą.

Lubi przejmować inicjatywę, trudno się z nim nudzić.

Byk (21.04 - 20.05)

Seks jest dla Byka bardzo ważny, ale nie uprawia go z byle kim i byle gdzie. Muszą zaistnieć właściwe okoliczności, a wtedy... zaczyna od długiej i namiętnej gry wstępnej. Stopniuje napięcie wsłuchując się w oczekiwania swojej partnerki.

Byk jest pomysłowy, ale nie spieszy się. Gra wstępna jest dla niego nawet ważniejsza, niż sam akt miłosny.

Przywiązuje dużą wagę do stworzenia właściwego nastroju. Tzw. szybkim numerkom nie mówi „nie”, ale zamiast kuchennego blatu na pewno wybierze wygodne łóżko.

Baran (21.03 - 20.04)

Atrakcyjny fizyczny wygląd idzie w parze z umiejętnością flirtowania. Z łatwością uwodzi kobiety i szybko przechodzi do rzeczy, nie ukrywając swoich zamiarów.

Baran jest odważny, lubi zdobywać, nie znosi za to, gdy to kobieta chce przejąć inicjatywę. Podczas gry wstępnej szybko zaczyna się nudzić, najchętniej w ogóle by z niej zrezygnował.

Jeśli jego partnerka podziela zdanie w tym temacie - świetnie dogadają się w łóżku. Jeśli nie - będzie im trudno stworzyć satysfakcjonujący duet.

Niestety, Baran nie jest najwierniejszym mężczyzną...

Lew (23.07 - 22.08)

W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć Lwa. Mężczyzna spod znaku Lwa to dla wielu kobiet wymarzony kochanek. Nie tylko chętnie eksperymentuje, ale też wsłuchuje się w marzenia partnerki. Spełnia je z przyjemnością.

Lubi erotyczne gadżety, nawet jeśli do tej pory nie zdradzał swoich upodobań w tym temacie. Warto wykorzystać tę wiedzę przy najlepszej możliwej okazji i zaskoczyć go nietuzinkowym prezentem.

Lew lubi dominować w łóżku, ale najczęściej robi to za przyzwoleniem partnerki.

