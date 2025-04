Podczas gdy jedni mężczyźni marzą o założeniu rodziny, inni nawet gdy spotkają ukochaną osobę, nie spieszą się z deklaracjami. Bycie ojcem wydaje się nie być dla nich spełnieniem marzeń, zwyczajnie nie widzą się w tej roli. Czy słusznie?

Zobacz, czy twój partner to dobry materiał na ojca. Być może należy do znaków zodiaku, które wcale nie marzą o wychowywaniu dzieci?

Wodnik (21.01-18.02)

Wodnik to indywidualista, więc nikogo nie powinno dziwić to, że wcale nie marzy o gromadce dzieci. Założenie rodziny nie jest jego życiowym priorytetem, realizuje się za to na innych polach. Potrzebuje swobody, a posiadanie rodziny może uważać za ograniczające jego możliwości rozwijania pasji.

Co nie znaczy, że po latach nie dojrzewa do decyzji o byciu ojcem... po prostu potrzebuje zdecydowanie więcej czasu.

Wodnik w roli ojca bywa postrzegany jako nieodpowiedzialny i niestandardowy... kocha zabawę, jest kreatywny, ale niespecjalnie skupia się na kwestiach dot. choćby bezpieczeństwa. Czy to znaczy, że Wodnik nie może być dobrym ojcem? We własnym rozumieniu tego słowa na pewno... jest nim właśnie.

Strzelec (22.11-21.12)

Jeśli twój mężczyzna jest spod znaku Strzelca i właśnie oświadczył ci, że jest gotowy zostać ojcem to znak, że... bardzo cię kocha. Jego deklaracja to wyraz największego uczucia. Strzelec niełatwo decyduje się na założenie rodziny i bycie tatą.

Nie dla niego wieczory spędzane w domu, wycieczki na plac zabaw czy zmiana pieluch. Strzelec lubi być aktywny, ciągle w ruchu, nie widzi się jako ojciec kilkorga dzieci.

Koziorożec (22.12-20.01)

Koziorożec niełatwo dostosowuje się do zmian i nowych warunków życia, dlatego decyzję o przeprowadzce czy założeniu rodziny może odkładać w nieskończoność.

Zanim dojrzeje do tego, by zostać ojcem, skupi się raczej na karierze i gromadzeniu pieniędzy. Praca jest w jego życiu najważniejsza. Nie będzie planował gromadki dzieci, póki nie zbuduje sobie odpowiedniej pozycji społecznej i nie zabezpieczy przyszłych dzieci finansowo.

Za to kiedy już zostanie ojcem, wprowadzi w domu żelazną dyscyplinę.

