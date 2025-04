Charakterystyka zodiakalnego Lwa (23.07-22.08)

Ludzi urodzonych ze słońcem w znaku Lwa cechuje duma, ambicja i dostojeństwo. Lew nie wchodzi do pokoju, on do niego wkracza. Nawet jeśli jego status życiowy nie jest zbyt wysoki (nad czym każdy Lew będzie ubolewał), i tak zachowuje się, jakby wywodził się z arystokracji. Choć niektórych irytują przedstawiciele tego znaku i uważają ich za "pozerów", trzeba przyznać, że zodiakalne Lwy mają wiele zalet. Są szczerzy, hojni, optymistyczni, nie potrafią knuć intryg. Niestety, często wpadają w pułapki zastawiane przez inne znaki zodiaku. Lwy zbytnio ufają ludziom, ale też są zapatrzone w siebie, dlatego nie potrafią wyczuć fałszywych pochlebców czy nagłych zmian nastroju innych osób.

Partnerka spod znaku Lwa

Dzisiejsze czasy, niestety, nie są łatwe dla kobiety spod tego znaku. Ona naprawdę potrzebuje księcia z bajki, tymczasem książąt jak na lekarstwo... W idealnym świecie pani Lew najchętniej żyłaby na zamku, poświęcając czas wydawaniu przyjęć, organizowaniu wernisaży i upiększaniu swego otoczenia. Wszystko po to, by podkreślić prestiż swego męża, z którego oczywiście byłaby niezwykle dumna.

Bo – aby zdobyć serce Lwicy – trzeba jej czymś zaimponować. Ta kobieta nie zainteresuje się mężczyzną, który potrzebuje "mamusi – bis" albo "siostry miłosierdzia". Jej facet ma być prawdziwym facetem. Kobieta spod znaku Lwa jest bardzo ambitna i tego samego oczekuje od swojego partnera. Zdaje sobie sprawę z tego, że w życiu trzeba ciężko pracować, ale zawsze potrafi trafnie ocenić, czy dany mężczyzna ma potencjał, by w przyszłości razem z nią stworzyć iście królewską parę i zapewnić jej życie na odpowiednim poziomie.

Jeśli trafi na partnera, który temu nie sprosta, albo będzie nieustannie uprzykrzać mu życie, porównując jego osiągnięcia z tym, w jaki sposób żyją ich znajomi, albo zostawi go bez żalu.

Sprawdź aktualny horoskop miesięczny dla Lwa!

Partner spod znaku Lwa

Znany polski astrolog Leszek Szuman często przytaczał anegdotę o panach spod znaku Lwa. "Mistrzu – rzekł ktoś do owdowiałego Lwa, aktora – wzruszyła mnie pana rozpacz nad grobem małżonki. Lew machnął ręką. – To jeszcze nic, trzeba mnie było przedtem widzieć w kościele!".

Mężczyźni-Lwy nie potrafią funkcjonować bez publiki. Są stworzeni do tego, by grać pierwsze skrzypce, niczym lew - król dżungli, a bez widowni jest to niemożliwe. Skoro jednak oczy wszystkich powinny być zwrócone na nich, ich partnerka również będzie znajdować się pod obstrzałem spojrzeń, więc powinna godnie ich reprezentować.

Mąż-Lew raczej nie zainteresuje się szarą myszką. Oczekuje od kobiety, że ta będzie świetnie wyglądać w każdej sytuacji i potrafi odnaleźć się w towarzystwie błyszcząc odbitym od swego męża blaskiem. Jeśli więc lubisz dbać o wygląd, cenisz ambitnych i hojnych mężczyzn, chętnie chodzisz na rozmaite przyjęcia – partner spod znaku Lwa może być dla ciebie wymarzony. Ale jest jeden warunek: będziesz musiała mu się podporządkować, więc jeżeli bardzo cenisz niezależność, może być to trudne...

Relacje Pani Lew z innymi znakami. Z kim stworzy idealny związek, a kogo powinna unikać?

Dziecko spod znaku Lwa

Ma dobre serce, chętnie dzieli się z innymi dziećmi tym, co ma. Jest też bardzo uczuciowe i nie wstydzi się okazywać emocji. Lubi się popisywać i dąży do tego, by przewodzić grupie. Powinno mieć rodzeństwo, dzięki temu nie tylko będzie miało na stałe kogoś zabawy, ale też poskromi swoje wojownicze zapędy.

Poza tym brat czy siostra szybko sprowadzi małego Lwa na ziemię, gdy ten zacznie za bardzo się nadymać. Jeśli Lwiątko jest jedynakiem, warto kupić mu zwierzątko, którym będzie mogło się opiekować. Dobrym pomysłem będzie kot, z którym z racji swojej daty urodzenia mały Lew szybko poczuje więź.

Rodzic spod znaku Lwa

Marzy o tym, by jego potomek był kimś niezwykłym, dlatego chętnie inwestuje w jego edukację, zapisując go na różne dodatkowe zajęcia, ale też spełniając jego zachcianki. Jeśli jesteś ukochaną córeczką lub synusiem Lwa zawsze możesz liczyć na to, że będziesz mieć modne ciuchy, dobry rower czy najnowszy model smartfona. W zamian jednak musisz im dawać choć od czasu do czasu powody do dumy, by mógł pochwalić się odnoszonymi przez ciebie sukcesami.

Z kim najlepiej się dogada?

Lwy jako przedstawiciele żywiołu ognia dobrze rozumieją się z równie ognistymi Baranami i Strzelcami. Mają podobne temperamenty, lubią działać szybko, przyciągać uwagę otoczenia i dobrze się razem bawić. Co prawda między tymi znakami zodiaku może dochodzić do mocnych spięć, ale na pewno nie grożą im "ciche dni". Konflikty będą wybuchać szybko i równie szybko gasnąć.

W miarę nieźle Lwy będą dogadywać się również z przedstawicielami żywiołu powietrza, czyli Bliźniętami, Wagami i Wodnikami. Znajdą z nimi intelektualne porozumienie i chętnie będą spędzać czas w ich towarzystwie. Niezbyt po drodze jest im natomiast ze znakami żywiołu ziemi, czyli Bykami, Pannami i Koziorożcami.

Co prawda znaki te, podobnie jak Lwy, cenią solidność, trwałość i odpowiedzialność, jednak na dłuższą metę są dla Lwa zbyt nudne i przewidywalne. Natomiast z wrażliwymi przedstawicielami żywiołu wody, czyli Rakami, Skorpionami i Rybami ognistego Lwa niewiele łączy. Relacje między nimi mogą być jednak udane - pod warunkiem, że Lew będzie w związku starszą i dominującą stroną, której zdanie jest decydujące.

Horoskop małżeński dla Lwa. Jaką będziesz żoną? Jakim on będzie mężem?

Lew w pracy

Lwy mają zdolności organizacyjne i charyzmę, a to sprawia, że świetnie nadają się na kierownicze stanowiska (do zajmowania których zresztą zwykle dążą). Potrafią zarządzać ludźmi, a jednocześnie tworzyć w miejscu pracy miłą, przyjazną atmosferę. Wiedzą, że czasem trzeba pożartować, że warto dawać ludziom premie i doceniać ich starania.

Lwy mają w sobie ducha rywalizacji, więc chętnie będą startować w rozmaitych konkursach przeznaczonych dla firm, a gdy uda im się zdobyć jakąś nagrodę, na pewno zorganizują z tej okazji wystawne przyjęcie dla pracowników. Pracując z Lwem trzeba jednak pamiętać o tym, że jako szef nie znosi sprzeciwu i jest łasy na komplementy.

Jaki pracownikiem jest zodiakalny Lew?

Zawody dla Lwa

Lwy świetnie odnajdują się w branży rozrywkowej (w tym znaku rodzi się wielu artystów estradowych), a także w świecie mody czy projektowania wnętrz. Pod znakiem Lwa urodziło się również wielu przywódców, którzy mniej lub bardziej chwalebnie zapisali się na kartach historii.

Sławni ludzie spod znaku Lwa

Benito Mussolini, Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Jan III Sobieski, Paul Anka, Hanka Ordonówna, Beata Tyszkiewicz, Krzysztof Kolberger, Jennifer Lopez, Sandra Bullock, Ewa Farna, Kuba Wojewódzki, Madonna.

