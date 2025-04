W osiągnięciu celów pomagają im: niezwykła pracowitość, konsekwencja w działaniu, silnie rozbudzone ambicje, wytrzymałość oraz odwaga. Jednak w dążeniu do celów potrafią być egoistyczni i bezkompromisowi. Dobrze sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych, jednak często woda sodowa uderza im do głowy. Potrafią pastwić się nad podwładnymi. Lew lubi prawić morały i się wymądrzać. Nie lubi, gdy ktoś mu się sprzeciwia. Ławo wpada wtedy w złość. Dąży do sukcesu i prestiżu.

Jak kochają Lwy?

Lubi być w centrum zainteresowania, gdy nikt go nie zauważa, irytuje się. Jest łasy na komplementy. Lubi towarzystwo i łatwo zawiera kontakty. Ma wielu przyjaciół i znajomych. Jest obdarzony wieloma talentami i niezwykłą kreatywnością. To jeden z najbardziej twórczych znaków zodiaku. Cechą, która wyróżnia Lwa jest także jego szczerość. Potrafi powiedzieć wprost, że kogoś nie lubi, czy nie podoba mu się sposób czyjegoś postępowania.

Kiedy kochają, to całym sercem. Bardzo wylewnie okazują swoje uczucia. Jeśli ktoś im się podoba, nie potrafią tego ukryć. W udanym związku są łagodni i pokorni. Mają też wrodzoną chęć osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę. Często ten znak zodiaku popycha do związków zawieranych dla prestiżu.

Kobieta spod znaku Lwa

Dąży do tego, aby stale być w centrum uwagi. Na przyjęciach zawsze zwraca na siebie wzrok innych. Sposób, w jaki mówi i się porusza, kusi płeć przeciwną na każdym kroku. Bardzo ważne jest dla niej poczucie, że jest tą jedyną dla swojego mężczyzny. Czasami bardziej niż, to aby sama go równie mocno kochała. Potrafi żyć bez miłości z mężczyzną, który ją szanuje i jest wobec niej rycerski i opiekuńczy.

Panie spod znaku Lwa lubią same wychodzić z inicjatywą. Są najlepszymi łowczyniami z całego zodiaku. Często się zakochują, ale rzadziej kochają. Jeśli coś w życiu im nie wychodzi, nigdy nie widzą winy w sobie, zrzucają ją na partnera. Lubią wtedy odgrywać role tragiczne i rozpaczać na pokaz. Rzeczywistość jest jednak inna, to zazwyczaj one są powodem swoich niepowodzeń życiowych. Kobiety spod znaku Lwa są rozrzutne. Lubią wydawać pieniądze, zwłaszcza na kosmetyki i ubrania. Nie liczą się często z potrzebami innych członków rodziny.

Mężczyzna spod znaku Lwa

Z panami spod znaku Lwa jest podobnie jak z kobietami spod tego znaku - zawsze zwracają uwagę płci przeciwnej. Są świadomi swojej atrakcyjności i pewni siebie. Są kochliwi i lubią spotykać się z różnymi kobietami. Na stałą partnerkę wybierają kobietę, która ma klasę, wie jak się zachować w każdej sytuacji, jest stonowana i opanowana. Panowie spod znaku Lwa uwielbiają rywalizacje sportowe. Nawet gdy grają w piłkę dla przyjemności, muszą być najlepsi.

W pracy potrafią być niedbali, ale potrafią to doskonale tuszować. Umieją robić dobre wrażenie, forsować swoje pomysły. Mają siłę przebicia i potrafią wpływać na ludzi. Kiedy coś nie idzie po ich myśli, szybko wpadają w szał. Są bardzo zazdrośni o sukcesy innych. Nie potrafią znieść pochwał pod adresem innych osób.

Jakimi partnerami są osoby spod znaku Lwa?