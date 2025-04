Na to, czy relacja przetrwa ma wpływ wiele czynników, ale nie można nie dostrzegać znaczenia gwiazd... Mówi się, że przeciwieństwa się przyciągają, a kto się czubi ten się lubi, ale czy zawsze tak jest?

Reklama

Oto najgorsze zodiakalne pary. Co ciekawe, te znaki zodiaku często się przyciągają, ale kiedy mija etap zauroczenia zwykle następuje katastrofa! Przekonaj się, czy to prawda.

Byk i Bliźnięta

Byki są uparte i niełatwo zmieniają swoje przyzwyczajenia. Są też dosyć konserwatywne w swoich poglądach. Bliźnięta z kolei bywają spontaniczne, żywiołowe, wciąż poszukują swojego miejsca. Taki sposób bycia szybko męczy Byka, który nie nadąża i zaczyna się wycofywać.

Bliźnięta lubią aktywnie spędzać czas, nie mają problemów z wydawaniem pieniędzy, które Byki... skrzętnie chomikują na gorsze czasy. Bliźnięta w związkach z Bykami łatwo się nudzą i z tej monotonii uciekają np. w objęcia zodiakalnego Lwa.

Rak i Waga

Waga nie znosi nudy, wolny czas najchętniej spędza w większym gronie. Zadowoli ją także romantyczny wieczór u boku Raka, ale na wspólne śniadanie próżno liczyć.

Rak to typowy domator, w początkowej fazie zauroczenia zrobi wiele, by przypodobać się Wadze, ale na dłuższą metę ich związek nie zda egzaminu. Różni ich poczucie humoru, przez co wrażliwy Rak łatwo wpada w błędne koło cichych dni, podczas gdy Waga zupełnie nie wie, czym go uraziła. Nie, Raki i Wagi to zdecydowanie kiepski wybór.

Lew i Panna

Panny często wiążą się z Lwami, ale to wcale nie sprawa szczególnej chemii. Wszystko przez osobowość Lwa, który nie bez powodu ma opinię flirciarza.

Sprawy finansowe to chyba największy problem w tym związku. Panna jest oszczędna, za to Lew hołduje zasadzie „żyj chwilą”. Z tego powodu dojdzie do wielu scysji.

Kto pierwszy zakończy związek? Najczęściej odwagą wykazuje się Lew, chyba że Pannie dobrze doradzi przyjaciel. Lew szybko nawiąże nową relację, za to Panna będzie długo lizać rany.

Reklama

To też może cię zainteresować: