Odszukaj swój znak zodiaku i dowiedz się, kto jest twoją bratnią duszą.

Baran (21.03 -20.04)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Lew,

Strzelec,

Bliźnięta.

Jesteś odważna i zabawna, a ludzie lubią przebywać w twoim towarzystwie. Unikaj Ryb, trudno wam będzie znaleźć wspólny język, za to twoim najlepszym przyjacielem będzie Lew.

Byk (21.04-20.05)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Panna,

Koziorożec,

Rak.

Jesteś dobrą przyjaciółką, można na ciebie liczyć w potrzebie. Dobieraj przyjaciół bliskich twojemu sercu, a taką z pewnością okaże się Panna.

Bliźnięta (21.05–21.06)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Waga,

Wodnik,

Baran.

Jesteś towarzyska i rozmowna, najlepiej dogadasz się z Wagą.

Rak (22.06–22.07)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Skorpion,

Ryby,

Byk.

Twoim najlepszym przyjacielem będzie Skorpion, któremu, podobnie jak tobie, zawsze można zaufać. Nie zdradzi żadnego sekretu, jaki mu powierzysz.

Lew (23.07–22.08)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Strzelec,

Baran,

Bliźnięta.

Twoją bratnią duszą jest Strzelec, który podobnie jak ty uwielbia dobrą zabawę, jest towarzyski. Łączy was podobne poczucie humoru.

Panna (23.08–22.09)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Koziorożec,

Rak,

Skorpion.

W towarzystwie Koziorożca nigdy nie będziesz się nudzić. Gdy dopadnie cię gorszy nastrój, możesz na niego liczyć.

Waga (23.09–22.10)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Wodnik,

Strzelec,

Baran.

Wodnik zawsze służy ramieniem, na którym można się oprzeć, a tego bardzo potrzebujesz. Znajdziecie wspólny język - podobnie jak ty jest sprawiedliwy i lojalny.

Skorpion 23.10-21.11

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Ryby,

Koziorożec,

Rak.

Empatyczne, współczujące i tolerancyjne Ryby będą twoją bratnią duszą. Choć bywają obrażalskie, od ciebie się nie odwrócą, bo nigdy nie oceniasz i nie krytykujesz.

Strzelec (22.11- 21.12)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Waga,

Wodnik,

Baran.

Wprawiasz innych w dobry nastrój, potrzebujesz przyjaciela żądnego przygód podobnie jak ty. Wbrew pozorom Wagi właśnie takie potrafią być. To mit, że kierują się wyłącznie rozsądkiem.

Koziorożec (22.12 - 20.01)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Ryby,

Skorpion,

Rak.

Być może już zauważyłaś to, że najlepiej czujesz się w towarzystwie Ryb i wzajemnie - one także uwielbiają spędzać z tobą czas. To zdecydowanie twoja bratnia dusza!

Wodnik (21.01- 18.02)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Strzelec,

Waga,

Baran.

Najlepszym przyjacielem dla ciebie będzie Strzelec. Podoba ci się jego optymistyczne podejście do życia i to, że jest towarzyski. Ty także nie znosisz rutyny, dlatego tak dobrze się dogadujecie.

Ryby (19.02-20.03)

Twoi najlepsi przyjaciele to:

Koziorożec,

Skorpion,

Rak.

Koziorożec imponuje ci tym, że jest odpowiedzialny i dojrzały, ale także ze Skorpionem i Rakiem tworzysz bliskie relacje. Mieć takich przyjaciół to prawdziwy skarb!

