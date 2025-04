Koziorożce, aby osiągnąć wytyczony cel potrafią być bardzo pracowite i wytrwałe. Mogą mieć jednak skłonności do pracoholizmu. Posiadają wielkie poczucie odpowiedzialności, dlatego można na nich polegać. Powierzone Koziorożcowi tajemnice na pewno nie będą tematem plotek. Gdy zobowiąże się on do milczenia – milczy. W pracy jest oddanym pracownikiem, rzetelnie wypełnia swoją pracę. Często jednak, gdy o coś walczy, nie baczy na innych.

Jakimi partnerami są osoby spod znaku Koziorożca?

Koziorożec zdobywając szczyty, ma tendencję do stawania się aroganckim i zarozumiałym. Napawa się myślą swojego sukcesu. Nie jest jednak zupełnie zapatrzony w siebie i z konstruktywnej krytyki potrafi wyciągać wnioski. Dobrze radzi sobie także z życiowymi potknięciami. Porażki go nie zniechęcają, ale wręcz odwrotnie - napędzają do działania.

Osoby spod tego znaku są powściągliwe w okazywaniu uczuć. Zanim powiedzą, że kogoś kochają, musi upłynąć długi czas. Ich związki raczej przebiegają bez większych porywów. Życie Koziorożców podporządkowane jest rozsądkowi, dlatego osoby spod tego znaku są skłonne zdecydować się na małżeństwo z rozsądku.

Choć Koziorożce wydają się być sztywni i zamknięci w sobie, to wbrew pozorom lubią się bawić i są towarzyscy. W stosunku jednak do najbliższych osób: dzieci, współmałżonka bywają oschli i niezwykle wymagający. Choć zazwyczaj są opanowani, to gdy wpadną w szał z trudnością się opanowują.

Kobieta spod znaku Koziorożca

Panie spod tego znaku bardzo twardo stąpają po ziemi. W miłości są bardzo powściągliwe. Potrafią jednak być namiętne, muszą tylko w stu procentach zaufać swojemu partnerowi. Kobieta Koziorożec lubi być adorowana, obsypywana prezentami, ale nie chce się całkowicie angażować w związek. Jest osobą zagadkową, która ukrywa swoje prawdziwe myśli.

Najważniejsze dla niej w życiu jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ktoś ją zrani jest pamiętliwa, nie potrafi zapomnieć, ani wybaczyć. Jej głównym celem staje się wtedy zemsta. Będąc w związku, lubi zaznaczać swoją autonomię. Nie lubi się tłumaczyć z tego z kim i gdzie się spotyka, dzieli przestrzeń domową na wspólną i na prywatną. Kobieta Koziorożec lubi dbać o siebie, zazwyczaj cechuje ją elegancja i wysmakowany gust.

Mężczyzna spod znaku Koziorożca

Uchodzi często za osobę bezuczuciową i pragnącą tylko cielesnych uciech. Bardzo lubi zdobywać kobiety. Uważa, że każda jest do zdobycia, to tylko kwestia czasu i wprawy. Silny pociąg seksualny czyni z niego niejednokrotnie osobę pozbawioną skrupułów. Nie lubi marynować czasu, dlatego wścieka się, gdy dostaje kosza.

Szczęśliwe małżeństwo w jego wydaniu to związek spełniony pod względem cielesnym. Tylko to potrafi powstrzymać go od zdrady partnerki. Mężczyzna Koziorożec jest ostrożny i uważny, dlatego to on woli mieć pieczę nad domowymi finansami. Podczas kłótni bardzo trudno mu zdobyć się na kompromis. Zwykle zatem wybiera sobie partnerkę życiową, nad którą dominuje.

Horoskop małżeński dla Koziorożca