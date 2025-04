Wiadome jest to, że każdy znak Zodiaku wyróżnia się swoimi specyficznymi cechami charakteru. I tak np. Wagi są mocno niezdecydowane i mają artystyczną duszę, Barany są odważni, ambitni i niezależni a Bliźnięta są żywiołowe i wesołe. Oczywiście horoskopy trzeba traktować nieco z przymrużeniem oka, ale rzeczywiście jest tak, że niektóre z tych cech się zgadzają.

Zrobiłyśmy w redakcji burzę mózgów i udało nam się ustalić co najbardziej pasuje do danego znaku (na podstawie własnych upodobań i doświadczeń i małego wywiadu wśród znajomych). W każdym zestawie znajdziecie perfumy i dwa kosmetyki do makijażu, które, według nas, będą pasować do danego znaku Zodiaku. Zgadzacie się z naszym wyborem? A może macie zupełnie inne podejście do tematu? Dajcie znać!

