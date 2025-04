Jedne znaki zodiaku żyją długo, a inne krótko. Astrologowie twierdzą, że znak zodiaku może także warunkować długość życia. Aby tego dowieść, przeanalizowano kilkadziesiąt tysięcy przypadków. Statystyki pokazują, które znaki zodiaku żyją najdłużej, a które najkrócej.

Które znaki zodiaku żyją najdłużej?

Oto 3 znaki zodiaku, które żyją najdłużej:

Koziorożec (90 lat),

Byk (85 lat),

Waga (83 lata).

Zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o wiek, którego może dożyć (oczywiście, jeśli będzie o siebie dbał), jest Koziorożec. Ten znak zodiaku cechuje zmiłowanie do sportu, a także odporność na niewygody. Silny fizycznie Koziorożec o mocnej psychice nie wdaje się w romanse, twardo stąpa po ziemi.

Osoby spod znaku Byka także mają szansę na długie życie. Być może wynika to z ich bojaźliwości w stosunku do zmian i ryzyka. Dzięki takiej postawie udaje im się uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Byk także stara się prowadzić zdrowy tryb życia - lubi sport, zwraca uwagę na to, co je. Ponadto Byk zwykle wygląda na młodszego niż jest. Ładnie się starzeje, zachwyca wyglądem.

Wagi dożywają statystycznie 83 lat. Wśród nich to mężczyźni mają większe szanse na dożycie sędziwego wieku. Nie omija ich depresja, za to rzadko narzekają na dolegliwości natury fizycznej.

Które znaki zodiaku żyją najkrócej?

Niestety na długie życie statystycznie mniejsze szanse niż inni mają Ryby. Najczęściej umierają przed 70. rokiem życia, być może wynika to z ich tendencji do przejmowania się wszystkim wokół. Wciąż się zamartwiają, w dodatku mają tendencje do używek.

Zbyt długo nie żyją też słabe fizycznie i chorowite Raki (średnio dożywają najwyżej 65 lat). Również Wodniki rzadko dożywają późnej starości. Prawdopodobne jest, że umrą jeszcze przed 64. rokiem życia.

Pamiętaj jednak, że to statystyka, która wymieniana jest jako jedno z największych kłamstw ludzkości... Dbaj o siebie, stroń od używek, unikaj ryzykownych sytuacji i po prostu ciesz się życiem. Nigdy nie wiemy, ile czasu nam zostało.

