Pracownik idealny

Reklama

Jej pracowitość i systematyczność sprawiają, że Panna jest niemal wzorem pracownika. Gdyby mogła nosiła by na ramieniu czerwoną tarczę z białym napisem: wzorowy pracownik.

Panna oczywiście posiada także szereg innych zalet, które przemawiają na jej korzyść. Zaleta pierwsza to zamiłowanie do porządku. Biurko Panny wygląda zazwyczaj tak, jakby przed chwilą zostało wysterylizowane. Wszystko, każdy papierek, ma swoje miejsce, a jakiekolwiek odstępstwo od reguły sprawia, że Panna czuje silny dyskomfort psychiczny. Nigdy nie próbujcie dyskutować z Panną na temat porządku i kwestionować jej podejście do spraw higieny. Ona i tak wie swoje.

Zobacz także: Jakie są tak naprawdę zodiakalne Panny?

Panny słyną także z rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków. Aby pokazać się w jak najlepszym świetle gotowe są do nie lada poświęceń. Niewykorzystany urlop? Przecież to drobiazg. Grypa? Nie mam czasu chorować. Oczywiście wszystko co robi Panna tchnie perfekcjonizmem. Rzadko można się do czegoś przyczepić. Chyba tylko do tego, że zbyt często zostaje po godzinach. Ale w dzisiejszych zwariowanych czasach to raczej zaleta niż wada.

Kolejna zaleta Panny to oszczędność, która wraz z wiekiem przeradza się niestety w skąpstwo. Zwracanie uwagi na wydatki uchroniło już niejedną firmę przed krachem finansowym. Oczywiście Panna zanim zdecyduje się ruszyć firmową kasę, zastanowi się jakby ominąć tą przykrą dla niej procedurę.

Zaleta ta bardzo dobrze widziana jest przez przełożonych osób spod znaku Panny. Oczywiście wiadomym jest, że perfekcjonistka Panna nienawidzi się spóźniać, nawet o kilka głupich minut. I tak by przecież nikt nie zauważył.

Nie znosi krytyki

W żadnym wypadku nie należy krytykować Panny w miejscu pracy. Jej reakcje często są histeryczne i nieadekwatne do siły krytyki. Ona wie, że wszystko robi najlepiej, jeśli nawet tak nie jest. Panny źle znoszą także kontrolę, co oczywiście jest związanie z jej przekonaniem, że wszystko robi najlepiej. I lepiej nie zmieniać dobrego samopoczucia Panny.

Kandydat na pracoholika

Panna w pracy nie uznaje półśrodków. Poświęca się jej całkowicie. Ma predyspozycje do zostania pracoholikiem. W tym wypadku trudno osądzić, czy jest to wada czy zaleta.

Stanowisko szefa - czemu nie?

Raczej nie należy do osób, które chciałyby zajmować eksponowane stanowiska. Nie ma to dla Panny żadnego znaczenia. Co więcej, w głębi ducha jest jej zupełnie to obojętne. Wszystko jedno, czy jest to stanowisko prezesa, czy asystentki, byle by tylko płacili i to dobrze.

Jeśli już Panna zostanie szefem wobec swoich podwładnych jest niezwykle wymagająca. U niej wszystko musi chodzić jak w dobrym, szwajcarskim zegarku. Dopóki coś nie jest zrobione, zapomnijcie o przerwie na lunch, już nie wspominając o małych przerwach na milutkie rozmowy.

Na eksponowanym stanowisku jak w soczewce uwidaczniają się wszystkie cechy Panny. Oczywiście, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, głęboko wszystko przemyśli i podda analizie. Spontaniczność? Tego słowa nie ma w słowniku osób urodzonych w znaku Panny.

Zobacz także: Jak kochają Panny?

Charakteryzując osoby urodzone w znaku Panny nie ma sensu oddzielnie opisywać mężczyzn i kobiety spod znaku Panny. W reakcjach zawodowych podobni są do siebie jak żaden chyba ze znaków zodiaku.

Sprawdź aktualny horoskop miesięczny dla Panny!

Reklama

Źródło: Printex