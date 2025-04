Oczywiście Lew taki ma już charakterek, że na początku swojej kariery zawodowej w głębi ducha marzy od razu o stanowisku prezesa. I nawet na podrzędnych stanowiskach tak właśnie się zachowuje. Nie należy się wtedy naigrywać z Lwa. Zazwyczaj osoby spod tego znaku szybko awansują, a koty te jak wiadomo powszechnie, mają bardzo dobrą pamięć do ludzi, którzy wyrządzili im przykrość.

Ambitny przede wszystkim

Lew na pewno nie jest stworzony do wykonywania codziennych rutynowych zajęć takich jak na przykład praca w fabryce produkującej śrubki. Najszczęśliwszy jest wówczas, gdy wykonuje zawód pozwalający mu w pełni odkrywać przed otoczeniem - i przed sobą oczywiście - jego kreatywną osobowość.

Osoby spod tego znaku potrafią zaplanować swoją karierę już w kołysce. I bez względu na wszystko i na wszystkich zrealizują to, co zaplanowały. Nie liczą się z wówczas z kosztami. Najważniejsze dla Lwa jest osiągnąć cel. Wszystko inne staje się mniej ważne.

Pokazuje się z najlepszej strony

W pracy robi wszystko, aby zostać zauważonym przez przełożonych. Demonstracyjnie, na pokaz jest niezwykle pilnym, sumiennym, mającym rozwinięte poczucie obowiązku pracownikiem. Wszystko to po to, aby jego przełożeni doszli do wniosku, że Lew jest niezastąpiony, a co najważniejsze zasłużył na awans. Przecież nie można zmarnować talentu takiego pracownika, prawda?

Fajny, choć denerwujący współpracownik

Oczywiście takie wzorowe zachowanie uczniaka nie podoba się najbliższym współpracownikom Lwa. On jednak wspaniałomyślnie wybacza docinki i drobne złośliwości, bo wie, że ostatni będą pierwszymi i ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Zazwyczaj ma rację i złośliwcy mogą być pewni, że w odpowiednim czasie dostaną natychmiastowe wymówienia.

Ale trzeba przyznać, że zazwyczaj Lwy mają mało wrogów w pracy. Bo w gruncie rzeczy te sympatyczne grzywacze potrafią o to zadbać. Kto by nie polubił wiecznie uśmiechniętego, tryskającego energią kolegę czy też koleżankę z pracy?

Idealny zawód dla Lwa to...

Lwy, a dotyczy to zarówno pań jak i panów, doskonale realizują się w takich zawodach, gdzie mają kontakt z ludźmi. Są idealnymi przedstawicielami handlowymi, lekarzami, i oczywiście biznesmenami. Panowie niekiedy wiążą się z polityką.

Lwy bardzo rzadko nie odnoszą sukcesu w pracy. Gdy jednak dojdzie do takiej sytuacji, wówczas lwia sympatyczność gdzieś topnieje. Nie zrealizowawszy swoich ambicji królowania i aspiracji zawodowych Lew frustracje niestety przynosi do domu. No bo gdzie ma rządzić? Jak nie może w pracy, będzie w domu.

Wymagający szef, który lubi pochwały

Lew jako szef, najbardziej na świecie lubi mówić. I to dużo mówić. Można czasami odnieść wrażenie, że Lwy zakochane są wręcz we własnym głosie. Zważywszy na ich charakter, nie ma w tym nic dziwnego.

Jako przełożeni preferują raczej pracowników, którzy zauważają ich talent krasomówczy i inne zalety. Niestety, osoby urodzone w znaku Lwa nie znoszą krytykantów nawet wówczas, gdy krytyka jest słuszna. Wniosek? Gdy chcesz zwrócić uwagę szefowi spod znaku Lwa zacznij od pochwał, a potem przejdź delikatnie do uwag. Wtedy przetrwasz.

Bo tak naprawdę Lwy w pracy bardzo cenią sobie życie bez konfliktów i zadrażnień. Nie lubią się wikłać w rozgrywki także jako przełożeni i jeżeli tylko mogą, są od nich jak najdalej.

