Wagi lubią kuchnię i odznaczają się bardzo wyrafinowanym smakiem, są koneserami win i wyszukanych potraw. Choć uwielbiają prostą, domową kuchnię to świetnie odnajdują się w restauracji, zarówno jako klient jak i mistrz patelni (najlepiej miedzianej, gdyż miedź to szczęśliwy metal Wagi). Ulubione potrawy to dania kuchni hinduskiej lub meksykańskiej oraz warzywa. Z natury są łasuchami (mają skłonności do tycia), lecz potrafią też jak nikt inny konsekwentnie przestrzegać drakońskich diet.

Dolegliwości Wag

Zdrowie Wag jest dość delikatne, dokuczają im częste zapalenia pęcherza i nerek. Niezwykle wrażliwe mają także jelita i żołądek. Niemal koniecznością jest dla nich picie soku żurawinowego (który jest bardzo zdrowy) i w miarę możliwości unikanie kawy, a także alkoholu. Czasem mają problemy z chorobami skóry oraz układem trawiennym. Braki fosforanu sodu, fosforanu potasu powinny uwzględniać w swoim codziennym jadłospisie. Wagi w ogóle powinny zwrócić uwagę na zdrową dietę oraz aktywność fizyczną, tym bardziej, że czasem nękają je bóle krzyża. Narządem przyporządkowanym Wagom są nerki, najczęściej skarżą się właśnie na problemy z nimi; być może dlatego, że osoby spod tego znaku mają umiejętność "filtrowania" uczuć – dzięki temu osiągają harmonię duchową. Kobiecym Wagom przytrafiają się nieregularne miesiączki oraz bóle krzyża. Nie powinny nadużywać alkoholu, dobrze robią im długie spacery i gra w tenisa.

Wagom zaleca się zioła: lawendę, krwawnik pospolity, werbenę pospolitą, jałowiec, owoc tarniny, miętę, aloes, poziomkę, oliwkę i jemiołę.

Na kłopoty ze snem

5 gramów kwiatów lawendy zalać 1 litrem wrzątku i pozostawić do zaparzenia pod przykryciem przez 5 minut. Pić jedną szklankę tuż przed snem.

Napar miętowy na trawienie

1 łyżkę suszonych liści zalać 150 ml wrzątku, następnie zaparzać pod przykryciem przez 10–15 minut, pić jedną filiżankę po każdym posiłku.