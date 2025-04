Jakie zioła są najlepsze dla Skorpiona?

Skorpiony są zazwyczaj dziarskie i pełne wigoru do swych późnych lat. Z wyglądu dość niskie, ale za to sprawne fizycznie i umięśnione. Rzadko tyją i nie mają najlepszego zdrowia, pomimo to często dożywają sędziwej starości.