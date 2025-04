Najczęściej ze wszystkich znaków mają wrażenie, że „marzną od środka" lub stale „je trzęsie". To sygnał, że coś jest nie tak z ich zdrowiem. Są wyjątkowo podatne na nerwice, alergie oraz inne choroby cywilizacyjne. Do newralgicznych punktów ich ciała należą stopy – często cierpią z powodu odcisków, otarć oraz wrastających paznokci. Ryby mają także wrażliwy układ trawienny, a z powodu licznych napięć psychicznych „zajadają się", tyją lub borykają się z problemami żołądkowymi. Mają silne skłonności do uzależnień – od nikotyny, alkoholu, leków, kofeiny i innych używek. Tak więc dla Ryb zrównoważona dieta i rozsądne nawyki to konieczność – i nie lada wysiłek. Jeśli uda im się zapanować nad brakiem opamiętania w jedzeniu, piciu i uregulować tryb życia oraz zmusić do systematycznych ćwiczeń i relaksu – czują się i wyglądają młodo do późnej starości.

Pacjentom Rybom wybujała fantazja podpowiada bolączki, których nie mają a brak systematyczności utrudnia ewentualne leczenie. Ich chwiejny nastrój sprawia, że raz mogą poczuć się jak przysłowiowe ryby w wodzie, by następnego dnia obudzić się w przekonaniu, że to już koniec. Niestety Ryby do prawidłowego funkcjonowania, dużo bardziej niż inne znaki, potrzebują psychicznego wsparcia, bliskich relacji z ludźmi i odpoczynku.

Kilka rad dla Ryb

Wiele Rybek ma skłonność do nadmiernego zatrzymywania wody w organizmie – dlatego powinny ograniczyć spożycie soli. Bardzo ważne natomiast jest żelazo, można je bez problemu znaleźć w wątróbkach, jajach (żółtkach), szpinaku, fasoli, kaszy, cebuli, jabłkach i suszonych śliwkach. Kawa zbytnio je pobudza i nie powinny z nią przesadzać, a już wybitnie nie służy im alkohol, od którego szybko się starzeją.

Zioła przyjazne dla tego znaku to m.in.: mięta, bukwica, tatarak, geranium, cynamon, anyż, koper włoski.

Napary ziołowe

100 g melisy, 30 g heliiotropu, 100 g bukwicy, po 20 g rezedy oraz lawendy. Wszystko dokładnie wymieszać i całą mieszankę zalać szklanką wrzątku. Napar popijać przez 2 tygodnie rano i wieczorem.

Napar z lipy: łyżeczkę kwiatów lipy zalać szklanką wrzątku i pić wieczorami.