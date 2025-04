Można powiedzieć, że przed miłością wręcz się bronią (przynajmniej na początku). Nie jest to znak nazbyt wytrzymały fizycznie, szybko się wyczerpują jego zapasy witalności i żywotności. Jednym słowem Panny powinny się oszczędzać. Z innej strony, potrafią być oszczędne, aż do skąpstwa (z manią zbieractwa; bo wszystko się jeszcze może przydać). Wpadają w popłoch i reagują niespokojnie, gdy los dostarcza im nadmiaru wrażeń. A to niestety może stać się czynnikiem powstawania chorób, na które zapadają. Będą to m.in.: problemy trawienne, wzdęcia i zaburzenia snu; odciski i haluksy. Panny cierpią na zaparcia i biegunki, dlatego w ich menu powinno znaleźć się dużo błonnika. Cierpią niejednokrotnie na łuszczyce, wypryski, grzybice spowodowane głównie nerwicami i bolączkami jelitowymi. W organizmach może brakować im krzemu i sodu, który powinny regularnie sobie dostarczać.

Reklama

Zapobiec licznym „panieńskim” dolegliwościom mogą: koper włoski, kminek, tatarak, cykoria, siemię lniane, prawoślaz lekarski, pietruszka, mięta, por, ogórecznik, majeranek, lawenda, werbena a także koperek.

Przedstawiciele tego znaku zjedzą wszystko, co im się poda na stół i nie zawracają sobie głowy gotowaniem (może trochę z lenistwa). Jednak większość z Panien doskonale gotuje i jest smakoszami. Mają wyczulony smak w kwestii jakości potraw i czystości kuchni. Przepadają za: pizzą, potrawami szybkimi i łatwymi w przygotowaniu, warzywami i owocami. Szkodzi im cukier i wszelkie produkty ze zbyt dużą jego zawartością.

Odwar z cykorii

Naszykować 5–6 g suszonego ziela i korzenia cykorii, zalać 200 ml wody i gotować przez 5 minut. Pić jedną filiżankę w południe i wieczorem tuż przed pójściem spać. Ta herbatka ziołowa pomaga w kłopotach z trawieniem, zaburzeniach czynności nerek i wątroby.

Por na ukąszenia owadów

Reklama

Po wyjęciu żądła bolące, opuchnięte miejsce nacierać białym końcem pora, rozciętym na pół, dobrze wetrzeć sok.