Dolegliwości Byka

Byki często łapią różne infekcje typu: przeziębia, zapalenia, nieżyty itp., zatem powinny szczególnie dbać o gardło, a w zimie na pewno nie wychodzić bez szalika i czapki na zewnątrz. Niekiedy cierpią na choroby związane z tarczycą czy tętnicami szyjnymi. Powinny także zwrócić uwagę na okolice jamy ustnej. Przytrafiają się im obrażenia kręgosłupa szyjnego lub klatki piersiowej. Cierpią również na choroby układu krążenia, mogą popadać w alkoholizm.

Jeśli nie muszą inaczej, to zazwyczaj prowadzą leniwy tryb życia, co w prostej linii prowadzi do nagromadzenia się tłuszczyku w różnych partiach ciała i staje się przyczyną niezdrowej nadwagi. Przedstawiciele tego znaku często przejadają się, czego konsekwencją są niestrawności i zatrucia pokarmowe. Niedobory mineralne u Byków to: siarczan sodu i fosforan sodu, które powinny uzupełniać odpowiednią dietą. Najlepsze sporty dla tego leniuszka to: pływanie, taniec oraz spacery (w każdą pogodę).

Kulinaria Byków są w pełni doceniane nie tylko przez znajomych i rodzinę, często bowiem czynią one z tego swój zawód. Uwielbiają także jeść poza domem, smakując z upodobaniem różnych kuchni świata, choć tak naprawdę przepadają za potrawami domowymi i deserami owocowymi. Mają wybitną słabość do słodyczy, powinny także mocno ograniczać spożycie mięsa.

Dobrymi dla nich ziołami są: tarnina, krwawnik pospolity, tatarak, szałwia, tasznik pospolity i korzeń lukrecji. Powinny także popijać napary i odwary z prawoślazu, fiołka trójbarwnego, pączków brzozy (w ogóle używać do różnych celów soku brzozowego).

Na zaburzenia trawienia

1,5 grama lukrecji (korzenia) zalać szklanką zimnej wody, zagotować i gotować na małym ogniu około 15 minut. Pić 2 szklanki dziennie – podczas posiłku, nie dłużej niż 4–6 tygodni. Kurację można powtarzać co 2 miesiące.

Łagodząco na przewód pokarmowy

Wziąć 1 łyżeczkę (do kawy) suszonego ziela krwawnika, następnie zalać szklanką wrzątku i zaparzać pod przykryciem około 5 minut. Należy pić 3–4 szklanki dziennie pomiędzy posiłkami.