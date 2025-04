Osoby urodzone w znaku Strzelca należą do żywiołu Ognia. Szczęśliwym dla Strzelców kolorem jest purpura, a kamieniami: turkus, granat, ciemny szafir i topaz, a metalem cyna.

Planetą, która opiekuje się tym znakiem jest Jowisz. W pozytywnym oddziaływaniu symbolizuje ona wszechstronny rozwój, otwarcie, ekspansję. Odpowiada także za uduchowienie i energię życiową, powodzenie w życiu i szczęście. Jowisz wzmacnia takie pozytywne cechy jak: wiarę, niechęć do oszukiwania i kłamstwa czy szczerość. Negatywne oddziaływanie Jowisza przejawia się w daleko idącym fanatyzmie, w wygodnictwie, hipokryzji, infantylizmie, zakłamaniu.

Osoby urodzone w znaku Strzelca często działają pod wpływem impulsu. Zdaniem astrologów - zbyt często. Rzadko im się zdarza, aby poddawali analizie problem, badali ze wszystkich stron, sprawdzali pozytywne i negatywne aspekty. Często ich reakcje są zbyt szybkie i zbyt gwałtowne.

Wieczni optymiści

Nie potrafią trzymać języka za zębami i czasami paplą, co im ślina na język przyniesie. Ale jeżeli już zaczynają coś robić, wkładają w to całe swe serce. Nie lubią działać połowicznie. Strzelce należą do osób, które wiecznie tryskają optymizmem.

Trudno im zmienić raz powziętą decyzję. Tak samo jak trudno Strzelca przekonać do swoich racji czy poglądów. Są bardzo wierne swoim przekonaniom, niekiedy przeradza się to w dogmatyzm lub w fanatyzm.

Strzelec (22 listopada - 21 grudnia)

Strzelce jak ryba w wodzie czują się dobrze tam, gdzie coś się dzieje. Nie usiedzą długo w jednym miejscu. Nienawidzą bezruchu, stagnacji, a życie traktują jak jedną wielką przygodę, w której odgrywają pierwszoplanową rolę. W ich żyłach oprócz krwi musi płynąć także spora dawka adrenaliny. Może dlatego osoby urodzone w znaku Strzelca pytane jaki sport uprawiają odpowiadają: skoki na bungee z helikoptera.

Mają także skłonności do hazardu. Prawdopodobnie w ubiegłym wieku niejeden majątek ziemski zmienił właściciela za sprawą Strzelca. Oni po prostu kochają ryzyko i przygody. Gdyby im zaproponować wyprawę do dżungli amazońskiej, pierwsze pytanie Strzelca brzmiałoby: "Kiedy?"

Mają wielu znajomych

Zupełnie naturalną cechą Strzelca jest ich towarzyskość. To oczywiste, że osoba, która jest wiecznym optymistą i kocha ryzyko, nie mogłaby nie być otoczona gronem bliższych i dalszych znajomych... a także ich krewnymi i krewnym ich krewnych. Strzelec kocha cały świat.

Zdarza się, że Strzelce bywają nudne. Dla tego samego grona znajomych potrafią po raz tysięczny opowiadać o swoich przygodach lub raczą ich planami kolejnych wypraw. Nie mają kłopotów z zawieraniem nowych kontaktów towarzyskich.

Pojęcie nieśmiałości jest dla Strzelca pojęciem dotyczącym ludzi z innego wymiaru. Oczywiście, nie każdy jest tak otwarty jak Strzelec, więc nie raz i nie dwa zdarzy się, że za swoją ekstrawertyczność oberwie po uszach od kogoś bardziej wyważonego i ceniącego święty spokój.

Sex horoskop

Nie przywiązują wagi do najnowszych trendów mody, nie bawi ich wydawanie ogromnych sum pieniędzy na firmowe ciuchy. Wolą rzeczy sprawdzone i wygodne.

Polityka prorodzinna nie jest dla nich

Osoby urodzone w tym znaku nie należą do popierających politykę prorodzinną. Zamiast spędzać czas w domowych pieleszach, Strzelce wolą zabłysnąć intelektem na kolejnym bankiecie. Albo opowiedzieć swoim przyjaciołom jakąś ekscytującą przygodę, bo czego jak czego, ale przygód w ich życiu na pewno nie brakuje.