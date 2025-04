Panna należy do żywiołu Ziemi. Kolory: indygo, granatowy, szary. Szczęśliwe kamienie to: szafir, topaz, jaspis, oraz nefryt. Metalem Panny jest brąz.

Planetą władającą dla tego znaku jest Merkury - mitologiczny posłaniec bogów, ale także patron kupców, złodziei i filozofów.

W pozytywnym aspekcie Merkury wzmacnia inteligencję, elokwencję, wszechstronność. Panny znajdujące się pod takim wpływem tej planety są ciekawe świata, otwarte na nowe doświadczenia, chętnie przyjmują nowinki. Nie lubią przesądów i nie są uprzedzone do innych ludzi. Ich analityczny umysł doskonale daje sobie radę z rozwiązywaniem intelektualnych zagadek i problemów.

W negatywnym oddziaływaniu planeta ta odpowiada za przebiegłość, nerwowość i cynizm. Osoby, które ulegną negatywnym wpływom Merkurego są przebiegłe, posiadają zdolność do snucia intryg.

Szkiełko i oko

Panny należą do tych osób, które świat poznają za pomocą logiki i rozumu. Posiadają analityczny umysł, który sprawia, że obiema nogami mocno stoją na ziemi.

Porwanie osób spod znaku Panny w ich rejony marzeń niestety mija się z celem i należy do rzeczy prawie niemożliwych. One po prostu świat odbierają w kategoriach racjonalności. Otaczającą ich rzeczywistość określają za pomocą twierdzeń i tez, które niezwykle trudno obalić. Panny niestety należą do osób, które święcie przekonane są o swojej nieomylności. Czasami bezpodstawnie.

Obowiązkowe i pomocne

Są niezwykle obowiązkowe i bardzo chętnie pomagają innym. Prawdopodobnie już w szkole podstawowej w ich piórniczku wszystkie długopisy i ołówki miały swoje przegródki, a myszka gumka miała oddzielne miejsce w tornistrze.

Uporządkowane aż do przesady

To zamiłowanie do porządku przeradza się niekiedy w chorobliwą drobiazgowość i pedantyzm. Panny obdarzone tymi cechami są bardzo trudne we współżyciu. Byle pyłek może ich wyprowadzić z równowagi. I najczęściej wyprowadza, prowadząc donikąd.

Potrafią zrazić do siebie innych

Z równowagi wyprowadzają ich także inni ludzie. Panny - co bywa niezmiernie uciążliwe - mają niestety nadmiernie rozwinięty krytycyzm. Nie dość, że krytycznie podchodzą do własnej osoby (co może być z wielu względów zrozumiałe), ale nader chętnie z belką w swoim oku wytykają zapałki w oczach innych osób.

Oczywiście takim zachowaniem sympatyczna na ogół Panna często zraża do siebie przyjaciół i znajomych. Ile znajomości skończyło się tylko dlatego, że Pannie coś się nie spodobało? Nie sposób zliczyć.

Panna (23 sierpnia - 22 września)

Naprawdę trudno jest im czasami zrozumieć, że nie mają prawa do wypowiadania sądów i uwag dotyczących innych osób. Tym bardziej, że te kategoryczne uwagi są po prostu często przykre.

Komplikują sobie życie

Panny niestety mają także predyspozycje do komplikowania najprostszych spraw. Potrafią rozdmuchać byle głupstwo do monstrualnych rozmiarów. Roztrząsają najdrobniejszy szczegół, analizują, badają. Poszczególne elementy rozkładają na czynniki pierwsze, by później je złożyć. Jest oczywistym i irytującym, gdy Panna zamiast skupić się na rozwiązaniu traci czas na analizowanie.

Nieśmiałe

Panny należą do osóbek wielce nieśmiałych. Może wynika to z wpływu ich planety, ale ludzi traktują z dystansem i rezerwą. Rzadko przed kimś się otwierają. Zazwyczaj wszystko traktują z niezwykle śmiertelną powagą i czasami sprawiają wrażenie jakby połknęły kołek – takie są sztywne. Nie opowiadajcie dowcipów przy Pannie. Jeśli nie będzie rewelacyjny zaszczyci was jedynie nikłym uśmieszkiem politowania.

Panny to pedantki

Szczerze trzeba jednak przyznać, że Panny posiadając takie cechy jak: pedantyzm, dbałość o szczegóły i skrupulatność, doskonale nadają się na organizatorów. Panna zanim cokolwiek zrobi, głęboko się zastanowi, następnie przygotuje plan działania, a dopiero później zabierze się do roboty. I jak się już zabierze, to człowiek może być pewny, że Panna i tak zrobi to, co postanowiła. Ona po prostu nienawidzi niezałatwionych spraw.

Sex horoskop

Panny należą do osób bardzo oszczędnych. Oczywiście zanim wyda jakieś pieniądze, głęboko się zastanowi i przemyśli, czy aby na pewno warto wydawać tak dużą sumę pieniędzy.

Źródło: Wydawnictwo Printex