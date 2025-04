Osoby urodzone w znaku Wodnika przyporządkowane są żywiołowi Powietrza. Ich szczęśliwym kolorem jest błękit, a kamieniami szafir, turkus i ametyst.

Reklama

Najodpowiedniejszym metalem dla osób urodzonych w tym znaku jest platyna. Planetą władającą Wodnikiem są Uran i Saturn. Ta pierwsza jest symbolem inspiracji, wolności, a także dążenia do zmian i urzeczywistniania marzeń, oraz idei.

Pod jej wpływem wybuchają rewolucje i dochodzi do zmian obyczajowych. W negatywnym aspekcie powoduje umiłowanie anarchizmu, pęd do niszczenia, destrukcję, perwersję i wyuzdanie. Odpowiada także za takie cechy jak niecierpliwość, pobudliwość, impulsywność.

Druga planeta to Saturn, który oprócz znaku Wodnika, sprawuje patronat także nad znakiem Koziorożca. W pozytywnym oddziaływaniu odpowiada za rozsądek, powagę, stabilizację, a także dyscyplinę, ostrożność, cierpliwość i systematyczność. W negatywnym aspekcie Saturn winny jest skłonnościom depresyjnym, sprawia, że osoba pod jej wpływem ma skłonności do pesymizmu.

Osoby urodzone w znaku Wodnika natura wyposażyła w niezbyt przydatną w dzisiejszym świecie cechę. Z drugiej strony to dobrze, że rodzą się jeszcze ludzie, których zwie się idealistami.

Zawsze chętni do pomocy innym

Bardzo łatwo ich wzruszyć zbiorem własnych nieszczęść. Żalącemu się na swój podły los, Wodnik gotowy jest oddać ostatnią koszulę, byleby tylko delikwent poczuł się lepiej. Oczywiście zawsze znajdą się tacy, którzy wykorzystają naiwność Wodnika.

Ale jemu to wcale nie przeszkadza. Z lubością oddaje się wielkim marzeniom o wielkich sprawach. Wielkie idee pochłaniają ich wielki umysł. Wiele czasu poświęcają nad snuciem rozmyślań nad sensem ludzkiej egzystencji i roli człowieka we współczesnym świecie. Czy dochodzą do jakiś wniosków? Chyba tylko oni sami to wiedzą. Dlatego też często tracą kontakt z otaczającą ich przyziemną rzeczywistością i nawet najbliżsi mają trudności z dojściem do porozumienia z Wodnikiem.

Sympatyczni towarzysze

Gdy już się Wodnika uda „sprowadzić na ziemię” są uroczymi towarzyszami. Uwielbiają mówić - co zważywszy na ich chwile milczenia podczas których oddają się rozmyślaniom - nie jest wcale dziwne. Przy Wodnikach nie można się nudzić. Tryskają humorem, sypią dowcipem. Naturze Wodnika obce są złośliwości i przypinanie szpilek. Ludzi oceniają po tym co sobą reprezentują, a nie po wysokości salda na koncie. Prawda, że urocze?

U osób urodzonych w znaku Wodnika można wyczuć niekiedy nutkę megalomanii. Lubią przedstawiać własne osiągnięcie lekko podkoloryzowane, ale są tak uroczymi, że łatwo im się wybacza ową przypadłość. Zdarza się, że w indywidualnych przypadkach Wodnik chce być na siłę osobą ze wszech miar oryginalną.

Nie przejmuje się opiniami innych

W chwilach takiego szaleństwa wdziewa na siebie ekstrawaganckie ubrania, albo gdy chce dogłębnie zaszokować towarzystwo, farbuje włosy na czerwono, lub obcina się zupełnie na zero. Czasami bywa to rzeczywiście zabawne, ale w większości wypadków jest po prostu śmieszne – gdy Wodnik przekroczy niewidzialną granicę przyzwoitości.

Oczywiście on zupełnie się nie przejmuje opiniami innych osób. Tak samo nie przejmuje się tym, co pomyślą inni, plotkami, pomówieniami i innymi nowoczesnymi metodami przepływu informacji. On po prostu robi, to co lubi. Czuje się w tym dobrze i to jest dla niego najważniejsze.

Reklama

Wodnik lubi odkrywać świat, poznawać, to co niepoznawalne. Tajemnica pociąga Wodnika do działań niekonwencjonalnych. Posiadają intuicję i często się kierują jej wskazówkami. Bujając jednak w świecie marzeń, często zapominają o swoich obowiązkach na ziemi. Dlatego zajmowanie się domem, płacenie rachunków, czy wykonywanie innych codziennych, trywialnych zajęć, jest dla Wodnika czymś tak odstręczającym, że intuicyjnie trzymają się od takich spraw z daleka.