Osoby urodzone w znaku Wagi przynależą do żywiołu Powietrza. Ich szczęśliwymi kolorami są: kolory niebieski i lawendowy, a kamieniami: opal, topaz i szmaragd. Wagi jako talizman powinny nosić miedzianą biżuterię.

Planeta Wenus, która sprawuje opiekę nad osobami urodzonymi w znaku Wagi, w pozytywnym aspekcie wpływa na szczęście, powodzenie w miłości, wrażliwość. W negatywnym odpowiada za nadmierny sentymentalizm i przywiązywanie nadmiernej wagi do przedmiotów. Wenus jest także sprawczynią bujnego, obfitującego w dramatyczne momenty życia.

Swoim niezdecydowaniem może wyprowadzić z równowagi. Proces decyzyjny w wykonaniu Wagi należy do niezwykle skomplikowanych procesów. Zanim w ogóle dojdzie do jakiejkolwiek decyzji, Waga musi rozważyć wszystkie możliwości, nawet te najbardziej niemożliwe i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle warto się owym zagadnieniem zajmować. Zazwyczaj poświęca na to sporo swego cennego czasu i na koniec dochodzi do wniosku, że nie warto. Zostawia więc wszystko w spokoju – tak jak było.

Co ma zrobić dziś, robi pojutrze

Gdy jednak jakimś cudownym zbiegiem okoliczności stwierdzi jednak, że należy coś zrobić, zwykle to co ma zrobić dzisiaj, robi pojutrze. Gdzieś w głębi ducha Wagi żywią absurdalne przekonanie, że wszystko to zrobi się samo, bo one chcą jak najlepiej.

Niestety, myślenie życzeniowe w tym wypadku zupełnie się nie sprawdza – tak jak wielokrotnie sprawdzało się wśród znajomych Wagi - i nie dziwmy się, że to, co na początku miało szanse powodzenia, utonęło niestety w morzu wagowej niemożności. Bardzo często dochodzi więc do sytuacji, że za Wagę decydują po prostu inni. Dotyczy to także istotnych i ważkich problemów życiowych osób urodzonych w tym znaku.

Waga (23 września - 22 października)

Z tego powodu Waga, zmęczona swoim niezdecydowaniem i chwiejnością, popada w rozstrój systemu nerwowego – co należy podkreślić - zdarza się im nader często. Nie wpadną przy tym na prosty pomysł, że natura wyposażyła przedstawiciela homo sapiens w cudowną moc naprawiania wad swego charakteru. Chyba są za leniwi.

Uwielbia być w centrum uwagi

Złośliwi, których nie brakuje, twierdzą, że Waga najbardziej na świecie kocha siebie. Uwielbia być w centrum uwagi, tak, aby wszyscy wokół chłonęli każde jej słowo, a nawet jej milczenie. Nie ma problemów z nawiązywaniem kontaktów towarzyskich. Bardzo sobie je ceni, ale swoich znajomych traktuje raczej powierzchownie i tak naprawdę nie interesuje ich psychologiczna głębia osobowości. Po co sobie komplikować życie?

Mimo wszystko, osobom urodzonym w znaku Wagi łatwo wybacza się grzeszki. Łatwo, ponieważ mają szereg zalet, które powodują, że wszystko inne przy nich staje się nieważne. Po pierwsze posiadają niezwykły dar intuicji, a na co dzień są uprzejme i tryskają humorem. Nie można im odmówić także powalającego na kolana uroku osobistego.

Horoskop urodzinowy - październik

Po drugie, prawie wszystkie Wagi posiadają niezwykle cenny dar empatii. Potrafią całymi godzinami słuchać o problemach innych (słuchaczy nie interesuje, że czasami w ogóle nie dochodzi do nich to, co się mówi), przy czym nie odzywają się i nie oceniają rozmówcy, a co więcej sprawiają, że czuje się on rozumiany i wreszcie wysłuchany.

Unika konfliktów

Źle się czują w sytuacjach konfliktowych i za wszelką cenę ich unikają. Posiadając zmysł dyplomacji, będąc taktownymi, często pełnią rolę mediatora, który godzi zwaśnione strony. Gdy same są stroną kłótni, gotowe są dla świętego spokoju, ustąpić.

Taka postawa nie wynika oczywiście z altruistycznego podejścia do świata, a wyłącznie z narcystycznego uwielbienia własnej osoby. Waga tym samym udowadnia – głównie dla siebie - że bez jej pomocy nikt się nie obejdzie. Tym bardziej, że kto jak kto, ale Waga bardzo dużą wagę (!) przywiązuje do kreowania swego wizerunku.

Pragnie być odbierana jako osoba niezastąpiona. Z trudem przychodzi jej myśl, że tak nie jest. Lepiej nie mówcie przy Wadze, że są lepsi od niej. Po co tracić w gruncie rzeczy sympatycznego przyjaciela.

