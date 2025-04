W znakach zodiaku ukrytych jest wiele prawd o naturze ludzkiej. Sprawdź, jakie są zodiakalne Skorpiony. Przekonaj się, co je charakteryzuje, jakie bywają w miłości, w stosunku do przyjaciół, współpracowników i rodziny.

Reklama

Co charakteryzuje zodiakalnego Skorpiona?

Niewątpliwie Skorpiony są bardzo uczuciowe, choć skrupulatnie ukrywają przed otoczeniem swoje emocje i uczucia. Sprawiają wrażenie osób niedostępnych i chłodnych. Wynika to w głównej mierze ze strachu przed zranieniem, czego zodiakalne Skorpiony boją się jak ognia.

Skorpiony należą do żywiołu Wody. Szkarłat, burgund, kasztan szary i czarny – to kolory, które mogą przynieść im szczęście. Jako talizmany Skorpiony powinny zwracać uwagę na: topaz, granat, ametyst i onyks. Ich metalem jest żelazo.

Jakie są zodiakalne Skorpiony?

Skorpion to według wiedzy astrologicznej znak narodzin, seksu, namiętności i władzy. I nic w tym dziwnego, ponieważ znakowi temu patronują dwie silne planety: Pluton i Mars. Planeta pierwsza nosi imię greckiego boga podziemnego świata. Astrologom planeta ta kojarzy się ze śmiercią, ale w pozytywnym aspekcie reprezentuje ogromną energię, odpowiada za moc i potęgę działania.

Potęga ta może być spożytkowana zarówno w dobrym, jak i w złym celu. Mars z kolei odpowiedzialny jest za siłę fizyczną, namiętność, spontaniczność, wytrwałość, pokład ogromnych sił twórczych. W aspekcie negatywnym powoduje zaborczą chęć dominacji, mściwość, zaciekłość.

Poznaj swój horoskop tygodniowy i przekonaj się, co cię czeka!

Zodiakalne Skorpiony są niezniszczalne

Osoby spod znaku Skorpiona, choć pełne sprzeczności, charakteryzują się bardzo silną psychiką. Nie należą do osób, które szybko się poddają. Posiadają pancerną powłokę i nie można ich łatwo zniszczyć. Niestety, często w swoim postępowaniu kierują się nie intelektem, a bardzo silnymi emocjami.

Niektóre zodiakalne Skorpiony mają tendencję do wyszukiwania sobie kłopotów na siłę. W ich rozwiązanie wkładają wiele wysiłku i czasami wręcz staje się to ich sensem życia. Tym Skorpionom życie bez kłopotów wydaje się życiem nudnym.

Jakie są zodiakalne Skorpiony w relacjach z innymi?

Nigdy nie pytają nikogo o zdanie. Sprawiają wrażenie osób, które wszystko same wiedzą najlepiej. Oczywiście jest to wrażenie często mylne.

Zodiakalnym Skorpionom bardzo trudno przyznać się do błędu. Czują się wówczas zagubione i reagują agresją. Zrobią wtedy wszystko, aby wyszło na to, że to właśnie one mają rację. Cóż, należy im współczuć i wybaczyć. Nie na darmo mają w horoskopie Plutona i Marsa.

Poznaj swój horoskop miesięczny i nie daj się zaskoczyć!

Na zewnątrz chłodne, w środku ciepłe i wrażliwe

Za żadne skarby w świecie nie ujawnią, jakie myśli i uczucia kłębią się w ich duszy. To jest ich świat, przed wejściem do którego stoi tabliczka: „Obcym wstęp surowo wzbroniony”. Wścibscy nie mają tam czego szukać. Zostaną bezpardonowo wyproszeni.

Stąd chyba bierze się wrażenie, że Skorpiony są najsmutniejszymi osobami pod słońcem. Rzadko się uśmiechają, skupiając się na obronie swego wnętrza przed intruzami. Pochłania to niemałe zasoby energii, jaką dysponują Skorpiony. Często więc bywają zmęczone i przygaszone.

Wyłącznie nieliczni, wybrani mogą poznać tajemne sekrety ich - co tu dużo mówić - pokrętnej psychiki. Wówczas szczęśliwcy ci mają szansę zostać przyjaciółmi Skorpiona do końca życia. O ile oczywiście przeżyją konfrontację i zdadzą egzamin na piątkę.

Ich relacje z ludźmi niestety nie należą do najłatwiejszych. Skorpiony z jednej strony są lojalne, pełne miłości i szczodre. Gdy zachodzi taka potrzeba, dla przyjaźni gotowe są zrobić prawie wszystko

Skorpion (23 października - 21 listopada)

Skorpiony w relacji z innymi

Osoby urodzone w znaku Skorpiona są w stosunku do swoich najbliższych bardzo zaborcze. Potrafią zrobić scenę zazdrości z zupełnie błahego powodu. Dla nich takie słowo jak „kompromis” nie istnieje. Świat spostrzegają dwubarwnie: czarne jest czarne, a białe to białe.

Wyczuwają kłamstwo na odległość

Skorpion ma doskonale rozwiniętą intuicję i naprawdę niełatwo go oszukać. Na kilometr wyczuje każdy fałsz. A gdy coś będzie nie tak i Skorpion swoim wyostrzonym, szóstym zmysłem stwierdzi, że jest oszukiwany - strzeżcie się!

On przenigdy nie zapomina i nie wybacza doznanych zniewag i krzywd. Słynie z pamiętliwości i zaciętości. Jakby nie było, Skorpion to bliski krewny tarantuli – tylko, że jest bardziej jadowity. A kąsać naprawdę potrafi.

Zraniony w uczuciach mści się okrutnie i bezwzględnie - nawet po kilku latach, gdy rany pokryje kurz zapomnienia. Na plus trzeba mu przyznać, że nigdy nie atakuje pierwszy. Najpierw trzeba mu nadepnąć na ogon. I to potężnie.

Jakie są Skorpiony? To urodzeni wojownicy

Jedną z głównych przyczyn jest fakt, że Skorpionowi patronują wspomniane już dwie „ciemne” planety: Pluton i Mars. To właśnie one sprawiają, że Skorpiony w walce czują się jak ryba w wodzie. To ich żywioł. Nigdy się nie poddają, a agresywność mają w genach. Trudno to sobie wyobrazić, ale one to naprawdę uwielbiają! Są urodzonymi wojownikami, którzy życie traktują jak wielki plac boju i tylko w taki sposób mogą się realizować.

Do konfrontacji jednak nie stają z otwartą przyłbicą - tak jak osoby spod znaku Barana - lecz atakują z ukrycia. Podstępnie i okrutnie. Skorpion idealnie wyczuwa słabe punkty przeciwnika. Tego, co mu zalazł za skórę zniszczy sarkazmem i ironią. I nie wystarczy mu sama satysfakcja z wygranej. Przeciwnika musi wymieszać z błotem, najlepiej zatrzeć na pył. Inaczej czuje dyskomfort psychiczny. Jest po prostu chory.

Poznaj swój horoskop i sprawdź, co cię czeka w miłości!

Oczekują bezgranicznej lojalności

Nie lada sztuką jest zdobycie przyjaźni Skorpiona. To jest jak spacer przez pole minowe. Wciąż trzeba uważać na każde słowo, na każdy gest. Osoba spod tego znaku oczekuje od swoich bliskich bezgranicznej lojalności i oddania. Kto nie spełni tych oczekiwań, nie może liczyć na pobłażanie. Natychmiast zostaje wyrzucony z życia Skorpiona i prawdopodobnie nie będzie miał już tam wstępu.

Przyjaźń ze Skorpionem

Ci jednak, którzy zdobędą przyjaźń Skorpiona, mogą czuć się wybrani. Dla przyjaciół jest gotów poświęcić wszystko. W najtrudniejszych chwilach naprawdę można na niego liczyć. Najbliższych potrafi otoczyć opieką. Dać dużo czułości i ciepła.

Tajemnice są dla Skorpionów

Skorpiony pociąga wszystko to, co tajemnicze i niepojęte. Uwielbiają bawić się w rozwiązywanie zagadek. W tropieniu tajemnic zachowują się jak wytrawny detektyw. Sam Sherlock Holmes nie powstydziłby się takiego współpracownika. Skorpiony posiadają rozległą wiedzę z zakresu wielu tematów. Czasami sprawiają wrażenie osoby wszystko wiedzącej.

Reklama

Zobacz także:Poznaj swój horoskop i dowiedz się, jakim jesteś przyjacielem!Horoskop partnerski na 2019!