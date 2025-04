Znak zodiaku - Ryby

Ryby należą do żywiołu Wody. Ich kolorami są: jasnozielony i turkusowy, a szczęśliwymi kamieniami: chryzolit, hiacynt i koral. Metal to cyna oraz platyna.

Nad osobami urodzonymi w wodnym znaku Ryb opiekę sprawują dwie planety: Neptun i Jowisz. Pierwsza planeta w pozytywnym aspekcie odpowiada za wyobraźnię, pociąg do mistycyzmu, intuicję. W negatywnym - powoduje niedojrzałość i rozwinięty infantylizm.

Jowisz – dawniej patron królów i przywódców, obecnie planeta sukcesu, ze swoim pozytywnym wpływem odpowiada za zbiór cech przywódczych, ekspansję, rozwój. W negatywnym aspekcie powoduje przepych, ostentację, brak umiaru we wszystkim, życie na pokaz, cynizm.

Ryby (19 lutego - 20 marca)

Ryby to chyba najdziwniejszy znak zodiaku. Osoby, które miały to szczęście i urodziły się w tym znaku, sprawiają wrażenie ludzi jak gdyby z innej planety.

Chodzi raczej o to, że Ryby należą do osób nieprzystających zupełnie do dzisiejszej, atakującej kolorami i agresywnej rzeczywistości. Marzycielskie Rybki wolą przebywać w swoim wyimaginowanym świecie marzeń i fantazji, gdzie czują się lepiej niż tutaj - na ziemskim padole łez i rozpaczy. Może dlatego zachowują się jak lunatycy? Wywołuje to oczywiście uśmieszki politowania i zgryźliwe uwagi, ale Ryb to w ogóle nie obchodzi. Nie przejmują się, bo i po co? I tak wiedzą najlepiej, o co w tym wszystkim chodzi.

Nie można powiedzieć, że osoby urodzone w znaku Ryb pozbawione są ambicji, bo tak nie jest. Nie można ich jednak zaliczyć do osób, które nadmiernie dbają o własny, ekspansywny image. Zazwyczaj siedzą skromnie i cichutko jak myszka pod miotłą, ale gdy się już odezwą, zazwyczaj mówią z sensem i na temat. Szukający sensacji są wówczas srodze zawiedzeni. Ryba nigdy nie przyzna się, że jest autorem najlepszego pomysłu. „Winę” zrzuci na najlepszego przyjaciela. Zaszczyty, gdy na nią spłyną, chowa głęboko w szufladzie, która stoi na strychu, pod stertą ubrań.

Ryby należą do osób bezinteresownych, co było i jest rzadką cechą wśród przedstawicieli gatunku ludzkiego. Kto jak kto, ale to właśnie Ryba gotowa jest do największych poświęceń: co więcej, właśnie ona gotowa jest spłonąć na stosie w imię prawdy. Kto wie? Może większość czarownic, która uleciała w powietrze wraz ze średniowiecznym dymem była właśnie spod znaku Ryb?

Ich niezdecydowanie może wyprowadzić z równowagi. Dodatkowo, mimo całej sympatii jaką darzone są zazwyczaj osoby urodzone w tym znaku, Ryby bywają i potrafią być irytujące. Szczególnie do szewskiej pasji może doprowadzić ich niezdecydowanie i niemożność podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Ich strach przed odpowiedzialnością jest w astrologii legendarny. Niekiedy także sprawiają wrażenie osób, które właśnie przed chwilą zrozumiały, że żyją na planecie Ziemia w Układzie Słonecznym. I gdy już do nich dotrze ta straszna prawda, natychmiast wsiadają do kosmicznego statku marzeń i odlatują w galaktykę fantazji, gdzie czują się najlepiej.

Są jak chorągiewki na wietrze. A tu, na ziemi cóż... nie posiadająca pancerza ochronnego Ryba, wieje tak, jak jej powiedzą. I naprawdę nie wie, czy to jest dobrze, czy źle. Złośliwi mówią, że osoby spod znaku Ryb, powinny być spod znaku Fatum. Swój podły często los, znoszą z godnym namaszczeniem – tak jakby czerpały stąd swoją siłę. Tendencję do zachowań depresyjnych Ryba wykazuje jednak częściej niż inne znaki zodiaku.

Biedne są te Ryby, oj biedne. Ale od czego ma się przyjaciół, tych prawdziwych? To właśnie oni zawsze wskażą tę właściwą drogę. W gruncie rzeczy Ryby są bardzo sympatyczne. I bardzo lubiane. Wokół siebie mają wielu przyjaciół, na których mogą liczyć, gdy przeżywają trudne chwile zwątpienia.

