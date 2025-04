Raki należą do żywiołu Wody. Ich kolorem jest kolor srebrny, a szczęśliwymi kamieniami: szmaragd, perła, opal i kamień księżycowy. Metal, który im sprzyja to srebro.

Osoby spod znaku Raka są pełne uczuć i emocji. Ich nastrój i reakcje zależą w głównej mierze od Księżyca, który patronuje temu znakowi. Raz przypływ, raz odpływ. Nigdy nie zobaczymy drugiej strony Raka. Nawet on ma trudności z jej dostrzeżeniem. Chyba dlatego Raki bywają tak trudne do zrozumienia – także dla samych siebie.

Ich zmienność nastrojów bywa naprawdę męcząca, tym bardziej, że osoby spod znaku Raka niestety wykazują tendencję do zachowań depresyjnych. To często zakompleksione, kruche i nieprzewidywalne istoty. Na świat patrzą zazwyczaj przez czarne okulary i trudno Raki przekonać, że istnieją okulary także różowe.

Rak (21 czerwca - 22 lipca)

Często przyjmują postawę cierpiętnika – takiego, którego nikt nie lubi i nikt nie kocha. A kiedy poczuje, że ktoś lub coś mu zagraża, potrafi być wyjątkowo arogancki i nieprzyjemny. Z czarującego wówczas raczka przeradza się w demona złośliwości.

W różowych okularach

Raki wciąż bujają w obłokach i uciekają w stworzony przez siebie, a niedostępny dla innych świat fantazji. Oczywiście zapominają wówczas o obowiązkach. Sprowadzenie na ziemię bywa dla Raka zazwyczaj bardzo bolesne. Co więcej – często on sam nie ma ochoty wracać.

Raki należą do osobników, które potrzebują ciągłego wsparcia i aprobaty. Głaskania, przytulania i mówienia: Jakiż to jesteś kochany itp. itd. Wówczas ich „ego” notuje błyskawiczną zwyżkę notowań na giełdzie samooceny. Chociaż Raki źle znoszą krytykę, same uwielbiają wytykać błędy innych. Niestety, robią to z wdziękiem słonia w składzie porcelany.

Wspomniano już, że Raki są niezwykle podatne na fazy Księżyca. To nie wszystko. Duży wpływ na ich zachowanie ma także otoczenie, w jakim przebywają. Oczywiście za żadne skarby nie przyznają się, że należą do osób podatnych na wpływy innych. Raki w ogóle nie lubią i nie potrafią się przyznawać do własnych błędów i słabości charakteru.

Łatwo je zranić

Bardzo łatwo można je zranić. Dosłownie wszystko biorą do siebie. Nie można z Raków żartować, nie mówiąc już o ich krytykowaniu. Fatalnie je znoszą i nawet niewinne zwrócenie uwagi odbierają jako atak na ich skomplikowaną, ale jakże przecież uroczą osobowość. Broniąc się przed negatywnymi emocjami, którymi jak sądzą, są na co dzień atakowane, Raki otaczają się pancerzem nieufności i niedostępności. Naprawdę czasami trudno się przez niego przebić.

Sex horoskop

Mimo, że powyższa charakterystyka nie zachęca raczej do zawarcia bliższej znajomości z osobą spod znaku Raka, to w gruncie rzeczy są one uosobieniem łagodności i czułości. Nader wszystko cenią sobie spokój i bezpieczeństwo, a najlepiej czują się w domowych pieleszach, gdzie doskonale się realizują. To takie małe kurki domowe w pancerzu. Cecha ta dotyczy zarówno mężczyzn jak i kobiet.

Daleko im do egoistów

Wśród Raków trudno spotkać egoistów, takich, którzy dbają wyłącznie o swój własny interes. Potrafią być bezinteresowne. Dla przyjaciół gotowe zrobić są niemal wszystko. Nawet pożyczyć dużą sumę pieniędzy, nie zadając zbędnych w tym wypadku pytań. I nawet skłonne są do tego, aby przesunąć termin spłaty pożyczki. Naprawdę rzadko można spotkać tak bezinteresownych ludzi jak Raki.

Osoby urodzone w tym znaku posiadają niesamowitą zdolność empatii i niewiarygodnie rozwiniętą intuicję. Gdy chcesz się wypłakać komuś w rękaw - to pamiętaj - Rak nadaje się do tego celu idealnie (tak jak do pożyczek). Chętnie przytuli, a nawet doradzi. Kto jak kto, ale Raki potrafią naprawdę cudownie słuchać. Trzeba przyznać, że w dzisiejszych czasach to rzadka cecha.

Faktem jest, że chociaż Raki należą do osób towarzyskich i zawsze otoczone są wianuszkiem znajomych (między innymi tych od pożyczania i płakania w rękaw), tak naprawdę nie mają zbyt wielu przyjaciół. Zupełnie się tym nie martwią. Dla nich nie liczy się ilość, ale jakość. Koniecznie trzeba wspomnieć, że Rak jest urodzonym estetą. Słynie z dobrego gustu i smaku. Bardzo lubi otaczać się pięknymi, wyrafinowanymi przedmiotami. Uwielbiają wygodę i komfort. Może dlatego większość swego życia spędzają właśnie w domu?

